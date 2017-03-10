Anayasa Mahkemesi: Hükümet izin de verebilir yasak da koyabilir

Federal Anayasa Mahkemesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat 2017 tarihinde Oberhausen'da yaptığı etkinlikle ilgili olarak kendisine yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme etkinliğin anayasaya aykırı olduğu itirazını iki gerekçeden reddetti. İlk gerekçede ne Alman anayasasının ne de uluslararası hukukun, devlet başkanları ve hükümet üyelerine, resmi görevlerini yerine getirmek için Almanya egemenlik sahasına girme hakkı tanıdığı belirtildi.

Konunun dışişleriyle ilgili olması nedeniyle Federal Hükümet'in sorumluluk alanına girdiği ve bu tarz bir kararda hükümetin onayına gerek olduğu ifade edildi. Mahkeme Almanya'ya giriş ve seçim etkinliği yapmanın yabancı siyasetçiler açısından hak kapsamında olmadığını hükümetin iznine bağlı olduğunu kabul etmiş oldu.

Hükmün ikinci gerekçesinde ise başvuruda bulunan kişinin hükümetin aldığı tedbirlerden ya da ihmallerden nasıl etkilendiğini sebeplerle ortaya koyamadığı belirtildi.

"Hükümet rengini belli etmeli”

Federal Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı sonrasında gözler bir kez daha Alman hükümetine çevrildi. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ülkeye giriş yasağının gündemlerinde olmadığını söyledi. İfade özgürlüğünün değerine vurgu yapan Demmer "Başkalarından beklediğimizi, kendimiz yaşamalıyız” diye konuştu.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht ise Anayasa Mahkemesi'nin kararının "şükran duyulacak bir açıklıkta” olduğunu ifade etti. Wagenknecht "Federal Hükümet artık nihayet rengini belli etmeli; il ve ilçelerin belediye başkanlarını sorunla artık baş başa bırakamaz” diye konuştu.

Almanya'da şimdiye kadar Türk bakanların referandum etkinlikleri güvenlik sorunu, salonlardaki teknik yetersizlik, yapılacak etkinliğin içeriğinin zamanında ve açıklıkla bildirilmemesi gibi gerekçelerle belediyeler tarafından iptal edilmişti.

Anayasa değişiklik referandumunda oy kullanacak seçmenlerin yaklaşık 1 milyon 400 binini Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşları oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası amacıyla Almanya'da bir konuşma yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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DW, DPA / EC, GA