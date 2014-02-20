Anayasa Mahkemesi Ergenekon tutuklusu Hilmioğlu'nun tahliyesini görüşecek

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun sağlık raporu Anayasa Mahkemesine ulaştı. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü Hilmioğlu'nun bireysel başvurusunu bugün görüşecek.

Ergenekon Davası’ndan 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu’nun kardeşi aynı zamanda avukatı Hayati Hilmioğlu, "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından verilen 9 kişilik sağlık raporunda kardeşim Fatih Hilmioğlu’nun ’Cezaevinde kalması uygun değildir. Hastane şartlarında kalması uygundur’ şeklinde rapor verdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde bulunan 9 doktor tarafından verilen sağlık raporu Anayasa Mahkemesi’ne bugün ulaştı. Biz de raporla birlikte tahliye bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin kısa sürede karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Bu rapor kardeşim hakkında verilen 7. sağlık raporu

Avukat Hilmioğlu, "Bu rapor kardeşim hakkında verilen 7. sağlık raporu. Aldığımız bütün raporlar Fatih Hilmoğlu ’Cezaevinde kalamaz’ şeklindedir. Hatta Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi , "İntihar etme riski" var diye rapor verdi. Ellerinde her türlü sağlık raporu var. Artık bu aşamadan sonra başka sağlık raporu isteyemezler" diye konuştu.

Avukatı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu

Fatih Hilmioğlu’nun avukatı aynı zamanda kardeşi olan Hayati Hilmioğlu, yüksek şeker, karaciğer ve kanser hastası olan müvekkilinin tahliye edilmesi için 16 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Talebi hemen değerlendirmeye alan Anayasa Mahkemesi, Hilmioğlu için "Tam teşekkülü devlet hastanesinden" yeni bir sağlık raporu alınmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı üzerine Fatih Hilmioğlu 30 Ocak’ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne sağlık kontolünden geçirilmişti. 5 Ağustos 2013 tarihinde karara bağlanan Ergenekon Davası’nda Fatih Hilmioğlu, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'Yetkim olsa hemen kullanırım'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fatih Hilmioğlu’na ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde "Defalarca söyledim ben. Halkımız şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı birisini arzu ederse cezaevindeki bir hastayı affedebilir. Böyle bir yetkim yok benim. Yetkim olsa hemen kullanırım" diye cevap vermişti.

Hilmioğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son sağlık raporu, bugün Anayasa Mahkemesine ulaştı. Raporda Hilmioğlu'nun hastalığıyla ilgili bilgilere yer verildiği belirtildi. Raporun, başvuruyu inceleyecek heyetin karar verebilmesi için yeterli olduğu öğrenildi. Anayasa Mahkemesi ikinci bölümü başvuruyu bugün ele alacak ve Hilmioğlu'nun tahliye edilip edilmeyeceğine karar verecek.