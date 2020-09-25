Anayasa Mahkemesi, çoklu baroya iptal başvurusunu gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi, çoklu baroya ilişkin düzenlemenin iptal talebini 1 Ekim’de esastan görüşecek.

Çoklu baro düzenlemesinin yasalaşması ardından CHP Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu yapmıştı. 23 Temmuz’da başvurunun ilk incelemesini yapan AYM, usul yönünden eksik tespit etmemiş, yürütmeyi durdurma kararını ise reddetmişti.

BirGün'ün haberine göre AYM, yasaya ilişkin iptal talebini esastan görüşmek üzere 1 Ekim’de Genel Kurul gündemine aldı.

CHP, yasadaki 21 maddenin iptal edilmesi için başvuru yapmıştı.

Ne olmuştu?

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı, ‘çoklu baro’nun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanun, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında düzenleme içeriyor.

Kanuna göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulabilecek.

Yeni baro kurmak için gereken 2 bin şartına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

İstanbul'da başvuru yapıldı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı. Ankara’da ise yandaş avukatlar 2 bin imza sayısına ulaşamadı.