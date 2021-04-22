Anayasa Mahkemesi 'Cizre bodrumları' ile ilgili başvuruyu reddetti

Hatice Kamer

BBC Türkçe, Diyarbakır

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cizre'de 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı döneminde iki ayrı bodrumda "güvenlik güçlerinin yaralıları öldürdüğü" iddiasına ilişkin başvuruyu reddetti.

4 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı döneminde, çatışmalarda yaralanan ve üç bodrumda mahsur kalan yaralıların tedavi edilmesi için avukatlar o dönemde hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu.

79 gün devam eden çatışmalarda, güvenlik güçlerinin üç bodrumda kalan 150'yi aşkın yaralıyı "yakarak öldürdükleri" iddia edilmişti.

7 Şubat 2019'da AİHM; "Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği" sonucuna varmış ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklemelerini söyleyerek başvuruları reddetmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Ramazan Demir şunları söyledi:

"AİHM o kararı verirken AYM'ye kendi içtihatlarına uygun inceleme yapısını ve karar vermesini şart koşmuştu, yani AYM'ye açık bir çek verdi, 'Seni atlamak istemiyorum' diye ama bu geri gönderme bize üç yıl zaman kaybettirdi.

"Oysa AİHM bize bunu ilk başvurduğumuzda söyleyebilirdi, 2016'da başvuruları yaparken hem tedbir hem de duruşma yapmaya karar verdi, sonra da gidin AYM'ye başvurun dedi."

"AİHM yolu açıldı"

"Şimdi AYM kararının gerekçesini göreceğiz ama AİHM'in kriterlerine uygun inceleme yapmamış gibi görünüyor. Şu an herhangi bir detay yok ama reddedilmiş. Esastan mı ret, yoksa açıkça dayanaktan yoksun mu bulduğu anlamına geliyor, bilmiyoruz. Bu karar ile Cizre dosyasına AİHM yolu açıldı.

"Yaralıların bekletilmesi, gömülme hakkı, ambulans erişiminin engellenmesi, bekletilmesi, sokağa çıkma yasağının hukuki boyutu, operasyonların hukuka aykırı yürütülmesi gibi çok açıdan bu iddiaları yeni bir başvuruyla tekrar AİHM'e taşıma imkanımız olacak."

AYM'nin gerekçeli kararını iki ay içinde açıklaması bekleniyor.