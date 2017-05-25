Anayasa Mahkemesi, 125 CHP'li vekilin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP milletvekilleri Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ile birlikte 122 milletvekilinin Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması yönündeki talebi reddetti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, söz konusu kanunun 3. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkrasındaki, “Komisyon, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapar”, “Komisyon; Müsteşarın başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Kurul Başkanı, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üyeden oluşur” ve 5. maddesinin 10 numaralı fıkrasındaki “Komisyonun faaliyetleri ve diğer ihtiyaçları ile yolluk giderleri için, her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur” ifadelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Oy birliğiyle reddedildi

Dava dilekçesinde özetle, kolluk görevlileri hakkında yürütülen soruşturmaların adil, etkin ve yeterli olabilmesi için uluslararası sözleşmelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına göre bağımsız bir şikayet sisteminin varlığının gerektiği, bağımsızlığı ise soruşturmayı yürüten mercilerle hakkında şikayette bulunulan kolluk görevlisi ile kurumsal veya hiyerarşik bir bağlantının bulunmaması ve şikayet merciine tanınacak mali özerklik ile mümkün olabileceği komisyonun kolluk görevlilerinin İçişleri Bakanlığı yani yürütme organı bünyesinde yer alması ve bağımsız bir bütçesinin bulunamaması bu nedenle etkin, adil yeterli bir kolluk şikayet sisteminden bahsedilemeyeceği belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2. ve 90. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Kararda, itiraza konu kanun maddelerinin anayasaya aykırı olmadığına, yürürlüğün durdurulması ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği kaydedildi.