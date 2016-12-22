Anayasa Komisyonu'nda üçüncü gün

Anayasa'da 21 maddede rejim değişikliğini öngören AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan değişiklik teklifi görüşmelerinde bugün üçüncü güne girildi. Teklifin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor.

AKP, CHP ve HDP'nin anayasa aykırılık önergesini önceki gece 02.00'den sonra oylatıp çoğunluk oylarıyla kabul edince muhalefetin itirazları uzun süre sürmüştü. CHP, komisyonu gurup başkanvekilleri başkanlığında yürütüyor. Toplantılara dünden itibaren Yalova Milletvekili Muharrem ince de destek vermeye başladı. HDP'li Meral Daniş Beştaş, CHP başkanlığında ve milletvekillerinin verdikleri destekle düzenlemeye karşı çıkıyor.

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Anayasa görüşmelerinin ilk günü tartışmayla başladı

Anayasa komisyonu salı günü saat 16.00'da toplanmasının ardından ilk 45 dakika salonun dışına taşan kalabalık yüzünden salon tartışması yaşandı. Komisyon üyesi olmayan çok sayıda milletvekil toplantıya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Komisyon üyesi olmayan 68 milletvekili ayakta” dedi.

Toplantının ilk bir saatlik dilimi gergin, iktidar ike muhalefet vekiller arasında tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ikinci gününde '14 şehit için saygı duruşu' talebi reddedildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nun ikinci gün görüşmelerine, AKP milletvekillerinin, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu teklifini kabul etmemeleri damga vurdu.



CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de yaşamını yitiren 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu istendiğini duyurdu. CHP'nin teklifi, AKP'li milletvekillerin oyuyla reddedilirken, Öztunç Twitter hesabı üzerinden olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu.”