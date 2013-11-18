Anayasa Komisyonu'nda kriz 'tutanak tutma'ya vardı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üç saatlik toplantısında komisyonun başkanlığını yapan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in "Bu komisyonun, yeni sıfırdan bir anayasa yapamayacağı kanaatindeyim" diyerek bu görüşünü partilerin genel merkezlerine yazıyla ileteceğini ve yeni bir yaklaşım gelişmediği sürece komisyonu yeniden toplamayacağını söylediği öğrenildi.

AKP gelmezse tutanak tutulacak

Çiçek'in, başkanlıktan çekildiğine ilişkin açıklamaları muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP-MHP ve BDP, komisyon çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi ve bu yönde ortak bir karar aldı. Komisyon yarın saat 15.00'da toplanacak. Toplantıya, AKP'nin gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak, dört parti arasında yapılan protokole göre, bir parti üç kez üst üste toplantıya katılmadığı takdirde kendiliğinden çekilmiş sayılıyor. AKP, yarınki toplantıya mazeret bildirmeden katılmazsa muhalefet bunu tutunakla tespit ettirecek.

Çiçek'ten son dakika sürprizi

CHP'li Atilla Kart, "Meclis Başkanı, toplantının son 5 dakikasında “Artık bu komisyonun çalışmalarını sürdüremeyeceğini, sürdürmek istemediğini” ifade etti. Kart, “Sayın Başkan'ın bu kararıyla neye uğradığımızı şaşırdık. 'Bundan sonraki toplantımızın saatini, gününü belirtelim' deyince Sayın Meclis Başkanı, 'Ben artık bu görevi sürdüremeyeceğim' dedi” açıklamasını yaptı.

CHP, MHP ve BDP itiraz etti

Çiçek'in, bu açıklaması üzerine CHP, MHP ve BDP komisyon çalışmalarına devam edecekleri kararını bildirdi. Kart, "Meclis Başkanı kişisel olarak ayrılmak istiyorsa ayrılabilir; ama komisyon çalmışmalarının sona ermesi noktasında Meclis Başkanı'nın görüş beyan etme noktasında bir irade ortaya koyması, karar vermesi sözkonusu değildir" dedi.

Dört siyasi partinin imzaladığı protokolün çok açık olduğunu söyleyen Kart, " AKP gelse de gelmese de yarın toplanıp çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

BDP'li Yıldız: AKP, Çiçek üzerinden komisyonu bitirmek istiyor

Komisyon üyesi Batman Milletvekili Bengi Yıldız, üç parti olarak yarın toplanarak komisyon çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. "Meclis Başkanı'nın 'ben komisyonu dağıtıyorum' deme gibi bir yetkisi yok. Hangi siyasi parti gelmezse, demek ki komisyondan çekilme iradesini ortaya koymuştur” dedi.

Daha verimli çalışmak için AKP dışındaki partilerin çeşitli öneriler sunduğunu söyleyen Yıldız, "AKP, hiç bir öneri ortaya koymadı. Meclis Başkanı üzerinden bu komisyonu bitirmeye çalışıyorlar. Bu, ne şıktır ne de ahlakidir" dedi. Yıldız, "Anayasa çalışmaları için 'bitti' diyemeyiz ama uzun zamandır görünen o. 4 aydır tek bir adım atmayan AKP'dir. Herhalde o zamandan kafalarında bitirmişlerdi” dedi.