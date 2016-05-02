Anayasa Komisyonu'nda 'kavga önlemi': Dokunulmazlık görüşmelerine danışmanlar katılmayacak

Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin anayasa değişikliği görüşmelerinin ilk toplantısında 'yumruklu kavga' çıkmasının ardından bugüne ertelenen toplantılara danışmanların katılamayacağı açıklandı.

Parlamentoda fezlekeleri bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi görüşmesinde yumruklu kavga çıkmış, toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kavgayla ilgili olarak, HDP'li danışmanları kastederek, "O salonlara kiralık eşkıyalar giremeyecek. O kiralık provakatörler için yargı süreci başlayacak. Meclis'in kapısının önünden geçemeyecekler" demişti.

Anayasa Komisyonu dokunulmazlıklarla ilgili bugün alınan yeni önlemlerle toplanacak. Toplantıya bu kez komisyon üyesi olmayan milletvekili danışmanlarının alınmayacağı açıklandı. Danışmanlar, toplantıyı kendilerine ayrılan bölümde izleyecek. Komisyona AKP ve HDP'den komisyon üyesi olmayan vekillerin de katılması bekleniyor.

AKP'nin çok sayıda vekille katıldığı toplantı öncesinde HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, salonun kalabalık olması nedeniyle sağlıklı görüşme yapılamayacağını söyledi. Komisyonda gazeteciler, üye olmayan vekillerle beraber140 kişi bulunuyor. Sayının ilerleyen saatte artması bekleniyor

Görsel basın mensupları toplantıya alınmayacak

Bugün gerçekleşecek olan toplantıya görsel basın mensuplarının alınmayacağı bildirilirken, yazılı basın mensupları ise polisin kimlik kontrolünden geçiriliyor.

Ne olmuştu?

Başkan Mustafa Şentop, söz vermeden AKP ve HDP’li vekiler arasında oturma yeri yüzünden ‘nezaket’ atışması çıktı. Birbirlerine ‘Kimsin, senden mi nezaket öğreneceğim, haddini bil’ diye bağıran vekiller bir süre sonra yatıştı.

Vekillerin tansiyonu düşünce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken sözlü tartışmaya girdi. Baluken’in “Adam mısın?” sözleri bakan ve AKP’lileri kızdırdı. Önce ”Tatlı su balıkları, terbiyesiz, indir elini, otur yerine lan, car car….” Şeklinde karşılıklı atışmalar oldu.

AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bakan Bozdağ’ın yanına giderek HDP’lilerden korumak istedi. Bunun üzerine HDP’liler Yavuz’a yöneldi. Arka arkaya vekiller birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kadın vekiller çığlık atarken, bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un AKP’lilere vurduğu görüldü. Kavgada AKP’li İhsan Yavuz, Yusuf Başer ve Mehmet Demir ile HDP’liler Ahmet Yıldırım, Garo Paylan darbe aldı.

Kavga 3 dakika sürdü. Oturuma devam edemeyen Başkan Mustafa Şentop, siyasi parti temsilcileriyle değerlendirme yapmak üzere 18.00’e kadar ara verdi. Dayak yiyen vekiller rapor almak için hastaneye gitti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, komisyonun çalışma imkanı olmadığını, sebebinin de gece Genel Kurul’da kadın vekillerin dövülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Baydemir, “Adeta kuduz olmuş insanlar kadınlara saldırdı” dedi.