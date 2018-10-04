Anayasa Komisyonu'nda iç tüzük mesaisi başladı

TBMM Anayasa Komisyonu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın kısa bir süre önce sunduğu 31 maddelik iç tüzük teklifini görüşmelerine başladı. Teklif üzerinde siyasi partilerin tam bir mutabakatı bulunmuyor. CHP, HDP ve İYİ Parti, teklifin bazı maddelerine itirazı bulunuyor. Bu nedenle komisyon toplantısı öncesinde partiler arasında bir uzlaşma sağlanmaya çalışıldı. Ancak, yarım saatlik müzakereden tam bir mutabakat çıkmadı. Komisyonda maddelere geçildiğinde uzlaşma girişimlerinin sürmesi bekleniyor.

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, komisyonun, Genel Kurul devam ederken toplanması ve komisyon üyesi milletvekillerinin bundan dolayı yok sayılmayacaklarına ilişkin TBMM Başkanlığı’na yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Komisyon toplantılarının oy birliğiyle tam tutanak altına alınması karara bağlandı. Komisyon da iç tüzük görüşmeleri sürüyor.

CHP ve İYİ Parti’nin iç tüzük teklifinde karşı çıktığı maddeler şöyle:

Başkanlık Divanının kuruluşu

MADDE 9- Başkanlık Divanı, bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip üye; üç idare amirinden kurulur. Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine kâtip üyelerin veya idare amirlerinin sayısını artırabilir. Başkanlık Divanının üye sayısı Başkan hariç tutularak belirlenir.

Komisyonlarda temsil ve söz alma

MADDE 30- Komisyon toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri katılabilir. Komisyonlar fikirlerini almak üzere kamu kurumlarından uzman personel ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplumdan katılan temsilciler ve özel kişileri çağırma yetkisine sahiptir. Ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde komisyonlara ilgili yasama uzmanları da çağırılabilir. Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir. Komisyon başkanı söz sırasına bağlı değildir. Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve katılması durumunda yürütme temsilcileri söz alabilirler. Komisyonca çağırılan kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplumdan katılan temsilciler ile özel kişilere, komisyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir. Komisyonda yapılacak konuşmaların süreleri komisyon kararı ile belirlenebilir. Komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremez ve oy kullanamaz.

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MADDE 46- Komisyonun ve komisyon toplantılarının genel olarak yönetilmesi ve koordinasyonunda komisyon başkanı yetkilidir. Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerinde bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara verir veya erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bildirir.

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Yürütmenin temsili

MADDE 62- Bütçe kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına Yürütme temsilcisi veya temsilcileri Yürütme adına görüş bildirmek üzere katılır. Yürütme temsilcisi veya temsilcileri savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde Meclis Başkanının daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Kurul oturumlarına katılabilir. Ayrıca Genel Kurul çalışmalarına katılma talebinin Meclis Başkanınca uygun görülmesi üzerine Yürütme Genel Kurul oturumlarına katılabilir ve görüş belirtebilir. Bu hallerde söz süresi siyasi parti gruplarına verilen süre kadardır.