Anayasa Komisyonu’nda iç tüzük değişikliği görüşmeleri: ‘Ermeni Soykırımı’ denilebilecek mi?

Anayasa komisyonu bugün CHP ve HDP’nin şerh düştüğü alt komisyon toplantısından sonra saat 14.15' de bir araya geldi. Toplantının açılışının ardından CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yarın 15 Temmuz nedeniyle iç tüzük değişiklik teklifi görüşmelerinin ertelenmesini istedi.

Gök'den sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “15 Temmuz’u kutlama törenleri çalışmaya engel değildir. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama bu çalışmamıza engel değildir' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yeterli bir süre olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da görüşmelerin ertelenebileceğini belirtti.

AKP ve MHP 15 Temmuz Darbe Girişimi anmalarına ilişkin düzenlenen kutlamaların erteleme gerekçesi olmayacağını belirtti. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop da bu görüşe kaltıldı.

Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Şentop, görüşmeleri başlattı.

AKP 15.maddeyi yeniden düzenledi; " ermeni soykırımı' denilecek mi?

Anayasa alt komisyonunda dün kabul edilen 18 maddelik iç tüzük değişiklik teklifinde AKP, teklifin ‘türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine yönelik’ hakaret ve ithamı düzenleyen 15.maddede değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı,Tbmm başkanı,başkanlık divani ve görevini yetine getiren başkanvekiline hakaret ibaresine' milletvekili'ni de, aynı maddede milletvekilinin silahla genel kurula giremeyeceğine ilişkin ibare genişletildi ve komisyonlar da düzenlemeye dahil edildi.

Anayasanın ilk 4 maddesine aykırı beyanlarda bulunmayla ilgili ifade ' yerleşim birimleri" ifadesi çıkarıldı. Daha önce Kürdistan, Amed, ermeni soykırımı, kürt illeri gibi ifadelerin yasaklandığı tartışması yapılan ' yerleşim birimleri' ibaresinin çıkarılması aynı tartışmayı yeniden gündeme geldi.

Komisyon üyeleri ' ermeni soykırımı" denilemeyecegine dikkat çekti.

Anayasa komisyonunda alt komisyonda kabul edilen 15.maddenin son hâliyle kabul edilmesi bekleniyor.

15.maddenin değişiklikten önceki hali şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 161 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına ve Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek veya onları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya onun Anayasa düzenine sövmek, Türk Milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasanın ilk dört maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak;"

CHP'li milletvekilleri ve Şentop arasında kavga

Mecliste iç tüzük değişikliğinin teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan söz istedi. Şentop'un teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmesi için oylama yapması üzerine Engin Altay ve diğer CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak 'Burayı sizin babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz' demesi üzerine tartışma çıktı.

AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonunda Mustafa Şentop başkanlığında başladı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz Darbe Girişimi yıl dönümü nedeniyle iç tüzük değişikliğinin önümüzdeki haftaya ertelenmesi talebinde bulundu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Levent Gök'ün bu görüşüne saygı duyduklarını kaydederek 15 Temmuz yıl dönümünün ve bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin iç tüzük görüşmelerine engel olmayacağını bu nedenle komisyonun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da 15 Temmuz'da Meclis Özel Oturumunun ve etkinliklerin tamamlanmasının ardından Anayasa Komisyonunun kesintisiz çalışabileceği bir takvim oluşturulmasını önerdi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise iç tüzük teklifi görüşmelerine devam edeceklerini söyledi.

Engin Altay: Ne demek otur yerine, sayın başkan beni çıldırtma

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi aktardığını savunarak söz istedi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop teklfin geneli üzerindeki görüşmelere geçmek için oylama yapılacağını söyleyince Engin Altay, ayağa kalkarak elindeki kitapçığı masaya vurup söz istemeye devam etti. CHP'li diğer grup başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel ile milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. Teklifin geneli üzerindeki oylamaya geçilmesi ve kabul edilmesi üzerine tartışma artarak devam etti. Engin Altay ile Komisyon Başkanı Mustafa Şentop arasında şu dialog yaşandı:



Mustafa Şentop: Otur bakayım yerine



Engin Altay: Ne demek otur yerine, sayın başkan beni çıldırtma. Haddinizi biliniz. Milletvekili özlük haklarına saygılı olun, partilere saygılı olun, burası babanızın çiftliği değil



Mustafa Şentop: Görüşmeleri sabote ediyorsunuz.



Engin Altay: Sabote eden sensin, grup başkanvekiline söz vermiyorsun, burayı çiftlik gibi yönetiyorsun, babanın çiftliği değil burası.