Anayasa Komisyonu’nda, Çiçek’e ‘Kamuoyuna açıkla’ baskısı

Hülya Karabağlı / Ankara

60 maddede tıkanan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın öğleden sonra TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak. Toplantıda, CHP, MHP ve BDP, bugüne kadar müzakeresi yapılan maddelerin ve partilerin maddelere ilişkin önerilerinin kamuoyuna açıklanması için ısrarcı olacak. Muhalefet, yaklaşan seçimlerde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, yeni Anayasa’nın çıkmamasından kendilerini sorumlu tutmasını istemiyor. Meydanlarda, AKP’nin propoganda yapmasının önüne geçmek istiyor.

‘2-2.5 aydır tıkandık’

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen, uzlaşma komisyonunun CHP’li Üyesi Atilla Kart, son 2-2,5 aydan bu yana komisyonda tıkanma yaşandığını söyledi. Komisyonun çalışmalarını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin bir soruya iktidar kanadını eleştirerek yanıt verdi. Kart, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün, yine CHP'nin anayasa zeminini tıkadığına yönelik bir algı yaratmaya çalıştığını söyledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yolu açabileceğini söyleyen Kart’ın değerlendirmesi şöyle: “Meclis Başkanı'nın görevi çoktur.

Anayasa taslağı kamuoyuna açılmalı

AKP'nin başkanlık taslağı noktasında Başkan ne düşünüyorsa artık kararını vermelidir. O blokoj hala orada duruyor. Protokole göre, ortaya çıkan taslağın, mutabık kalınan, kalınmayan maddelerinin kamuoyunun gündemine, tartışılmasına açılması gerekiyor. İki aydır bu kararı aldık, çoktandır yapılması gerekiyordu. Bu taslak kamuoyunun görüş ve önerisine açılmalı. Komisyonun ayakta tutulması gerektiğine inanıyoruz, seçim süreçleriyle bağlantılı olmadan. En çok şekillenen maddeler üzerinden değil, bölümler üzerinden bir yasalaşma söz konusu olabilir.

En çok şekillenen 43 maddelik temel hak ve özgürlükler, yargı 9 madde. Yargı tahmin ediyorum 20 maddeye kadar ulaşacaktır, bu mümkün. Bu iki bölüm üzerinden bir yasalaşmayı sağlamak mümkün.