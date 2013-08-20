Anayasa Komisyonu'nda CHP'li Batum ve Kart kapıştı

CHP’li Süheyl Batum, yargı üyelerinin tamamının Meclis tarafından seçilmesine karşı çıkınca, CHP’li Atilla Kart, “Sözcü benim, görüşlerimizde değişiklik yok” dedi.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine, TBMM Anayasa Yazım Komisyonu’nda, AKP’li Mehmet Ali Şahin’in “uzlaşmayı bozuyor” dediği CHP’li üye Süheyl Batum ile diğer CHP’li komisyon üyesi Atilla Kart arasında tartışma yaşandı.

Geçen haftadan bu yana komisyondaki CHP’li üyeler arasında yaşanan gerginlik, dünkü toplantıda, diğer partili üyelerin önünde sert tartışmaya dönüştü.

CHP’li Batum, toplantıda daha önce üzerinde uzlaşılan Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler Kurulu ile Savcılar Kurulu üyeliklerine seçim yöntemini eleştirdi. Bu yargı organlarının üyelerinin tümünün, belli kurumların önerisi veya doğrudan TBMM tarafından seçilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Batum, “Danıştay’a üyeyi ise Bakanlar Kurulu öneriyor. Şimdiye kadar CHP’nin, bir kurumun tüm üyelerinin Meclis tarafından seçilmesini düzenleyen tek bir önerisi yoktur, varsa söyleyin” görüşünü dile getirdi.

Bu sözler üzerine CHP’li diğer üye Atilla Kart, komisyonun grup sözcüsünün kendisi olduğunu belirterek, “Parti adına söz söyleme yetkisine ben sahibim. Bu maddeyi beğendim, onay verdim, bugünkü koşullarda yapılabileceklerin en iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Genel başkan bile gelse...’

Batum ise Kart’a, “Komisyonda grup sözcülüğü diye bir şey yok, ben size grup adına da söz söyleme yetkisi vermedim. Komisyondaki üyelerin her biri söz söyleme hakkına sahiptir. CHP’nin bu öneriyi kabul etmesi mümkün değildir” dedi. Batum, Hakimler Kurulu’na mevcut sistemdekine benzer şekilde “gerekli görülen hallerde Adalet Bakanı’nın başkanlık edeceği”ni öngören düzenlemeye de tepki göstererek, “Böyle bir önerinin altına tek bir CHP’li imza atamaz” dedi. Kart ise “Günümüz koşullarında ben Adalet Bakanı’nın bu yetkiyi kötüye kullanacağını sanmıyorum” deyince Batum, “CHP’nin yargı bağımsızlığı konusundaki ilkeleri bellidir. Bu konudaki ilkeleri genel başkanlar gelse bile değiştirme yetkisi yoktur” sözleriyle karşılık verdi.