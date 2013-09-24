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Politika

Anayasa Komisyonu’nda, Anayasa Mahkemesi maddesinde uzlaşı yok

CHP, anadil konusunda 'Eğitim dili Türkçe’dir. Anadili Türkçe olmayanlar, zorunlu Türkçe eğitiminin yanısıra kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir' önerisini komisyona sundu

24 Eylül 2013 00:03

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üyelerinin hangi organ tarafından seçileceği konusunda uzlaşma sağlanamadı. AKP, MHP ve BDP, üyelerin çoğunluğunun TBMM tarafından seçilmesini, CHP ise üyelerin çoğunluğunun adli ve idari yargı tarafından seçilmesini istedi. Uzlaşma sağlanamadı. Komisyonun hukukçu uzmanlarının  madde üzerinde çalışma yapması  karalaştırıldı.  Toplantı, yarın aynı  maddeden çalışmalarını sürdürecek.

Toplantıda, CHP, anadil konusunda “Eğitim dili Türkçe’dir. Anadili Türkçe olmayanlar, zorunlu Türkçe eğitiminin yanısıra kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir”önerisini komisyona sundu.

CHP’li Atilla Kart, adli yargının 4, idari yargının 3 ve Sayıştay’ın 1 üye seçimi yapabileceğini  söyledi. Kart, “Böylece Ankara’dan İstanbul’dan 1. sınıf hakimlere Anayasa Mahkemesi’ne üye oyla yolu açılmış olacak. Böylece Yargıtay ve Danıştay’daki belli blok yapı aşılmış olur” diye konuştu.

 

CHP: AKP Başkanlık önerisini çeksin

 

Kart, AKP’li Mehmet Ali Şahin’e, AYM’nin yapısında uzlaşma sağlanamamasının başkanlık sistemi önerisinden kaynaklandığını söyledi. Kart, “Başkanlık sisteminin handikapı nedeniyle ilerleme kaydedemiyoruz. Bu blokajı kaldırmalısınız artık. Bu işin adını koyun artık. Başkanlık sistemi olunca 8 üyeyi Başkan, Cumhurbaşkanlığı olursa Cumhurbaşkanı seçsin diyorsunuz. Böyle bir Anayasa Mahkemesi bağımsız olamaz. Şu anda Anayasa Mahkemesi’nin işlevi olmayan bir mahkeme olduğu Büyükşehir tasarısı ile Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal başvurularında ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi başvuruları 7 - 8 ay görüşmedi bile. Böyle Anayasa Mahkemesi’ni kabul etmeyiz. Şimdi üyelerin çoğunluğunu Meclis’e seçtirerek iyice siyasi kontrol altına almış olacaksınız. Bu kabul edilemez” dedi.

 

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