Anayasa Komisyonu yarın kaldığı yerden toplanıyor

Anayasa Komisyonu, AKP’nin son toplantıda yeterlilik önergesinin ardından maddelere geçmesiyle başlayan kavgayla verilen bir günlük aranın ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edecek. Komisyon yarın saat 11.00’de toplanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, T24’e CHP’nin yoğun katılımla yaptığı komisyon çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bunun bir rejim değişikliği olduğunu anlatan Tezcan, “Zorbalıkla anayasa değiştirmeye çalışılıyor, komisyonda zorbalık yapıyorlar, biz bu zorbalığı teşhir edeceğiz” dedi.

Komisyonun son toplantısında MHP’li Mehmet Parsak, AKP ile aynı noktada buluşarak bunun bir rejim değişikliği olmadığını savunmuştu.