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Politika

Anayasa Komisyonu yarın kaldığı yerden toplanıyor

CHP: Zorbalığı teşhir edeceğiz

26 Aralık 2016 00:27

Anayasa Komisyonu, AKP’nin son toplantıda yeterlilik önergesinin ardından maddelere geçmesiyle başlayan kavgayla verilen bir günlük aranın ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.  Komisyon yarın saat 11.00’de toplanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, T24’e CHP’nin yoğun katılımla yaptığı komisyon çalışmaların devam edeceğini söyledi.  Bunun bir rejim değişikliği olduğunu anlatan Tezcan, “Zorbalıkla anayasa değiştirmeye çalışılıyor,  komisyonda zorbalık yapıyorlar,  biz bu zorbalığı teşhir edeceğiz” dedi.

Komisyonun  son  toplantısında  MHP’li  Mehmet Parsak,  AKP ile  aynı noktada buluşarak bunun bir rejim değişikliği olmadığını savunmuştu. 

 

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