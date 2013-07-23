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Politika

Anayasa Komisyonu 27 maddede daha uzlaştı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında, daha önceki 48 maddeye ek olarak 3 parti 27 maddede daha uzlaşmaya vardı.

23 Temmuz 2013 15:47

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları, danışmanların "Yargı" ile "Temel Hak ve Özgürlükler" başlıklı bölümleri ele almasıyla devam ediyor.
 
Bu bölümleri yeniden görüşen danışmanlar, ortaya çıkan taslağı 26 Temmuz Cuma günü komisyon üyelerine sunacak. Komisyon, mutabakata varılan madde sayısını artırmaya çalışacak.
 
Komisyonda yer alan 4 partinin uzlaştığı madde sayısı 48'ken, 3 partinin uzlaştığı madde sayısı 27 oldu. AKP 19, MHP 4 ve BDP 4 maddeye şerh koydu, CHP'nin şerhi bulunmuyor.
 
AKP, "Toplanma ve tatil", "İçtüzük ve siyasi parti grupları", "Kanunların Cumhurbaşkanınca (AKP'nin önerisine göre 'Başkan'ca) yayımlanması", "TBMM'nin seçim dönemi", "TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları", "Soru", "Gensoru", "Kamu denetçiliği", "Hakimlik mesleği ve teminatı", "Uyuşmazlık Mahkemesi", "Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu", "Hakimler Kurulu", "Savcılar Kurulu", "Piyasaların geliştirilmesi ve düzenlenmesi", "Güvenoyu", "Görev sırasında güvenoyu", "Görev ve siyasal sorumluluk", "Seçimlerde geçiçi Bakanlar Kurulu" ve "TBMM seçimlerinin cumhurbaşkanınca yenilenmesi" maddelerine şerh koydu. AKP, bu maddelerin bazılarına, Başkanlık sistemi önerisi nedeniyle katılmadı.
 
MHP'nin şerh koyduğu maddeler "İnsanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması", "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı", "Kamu hizmetine girme hakkı" ve "Kamulaştırma"; BDP ise "Çocuk hakları", "Dernek kurma hürriyeti", "Başkanlık Divanı", "Merkezi İdare" maddeleri oldu.
 

3erli ortaklıklar

 
23 madde üzerinde 3 parti ortak öneride bulundu. Bu önerilerin çoğu CHP-MHP-BDP'nin ortak önerisi şeklinde oldu. CHP-MHP-BDP  20, AKP-CHP-MHP ise 3 madde ortak öneri getirdi.

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