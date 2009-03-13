'Anayasa kısmen değişecek'

Hızlı trenin sefere başlaması dolayısıyla Ankara Garı'nda bir tören düzenlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hızlı tren ile 09.40'ta Ankara'dan Eskişehir'e hareket etti. Trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan, "IMF'nin yeni teklifi henüz bize ulaşmadı" dedi. Ayrıca Anayasayı kısmen değiştirmeyi düşündüklerini açıkladı.



"Kısmi değişiklik yapacağız"



Başbakan Erdoğan, trende gazetecilerin anayasa değişikliğine ilişkin bir sorusunu yanıtlarken, “Anayasanın tamamını değiştirmeyeceğiz. Kısmı değişiklik yapacağız. Bireysel başvuru, Siyasi Partiler Yasası, Ombudsman, Seçim Kanunu gibi 5-6 konuda değişiklik yapacağız” şeklinde konuştu.



"IMF'nin teklifi gelmedi"



Başbakan Erdoğan, gazetecilerin “IMF'nin yeni bir teklifi olmuş. Böyle bir açıklama yapıldı” hatırlatması üzerine, “o teklif henüz arkadaşlarımıza gelmiş değil” dedi.



Erdoğan, “Bütçede bazı rakamların revize edileceği ifade ediliyor” sorusunu da şöyle yanıtladı:



“Çok ciddi bir düşüş asla planlamıyoruz. Yüzde 6'nın üzerine asla çıkmayacağız. IMF de zaten yatırım yapmamızı istiyor. Bir taraftan da kalıcı gelir kaynaklarını söylüyor. Gelir kaynağı bazen kalıcı olmaz, geçici olur. Bugün sen geçici bir şeyle rahatlatırsın ben bunu seruma benzetiyorum. Serum daimi midir? Serum daimi değildir, geçicidir. Bir an seni serum çadırına alırlar, sen o an atlatırsın. Atlattıktan sonra da sağlığın zaten kalıcı hale gelir. Kalıcı gelir kaynağı dediğin zaman bir defa ekonominin karakterinde bu yok. Ekonomide hiçbir şey kalıcı olmaz, değişebilir” dedi.



"Vergi artışına gidilmeyecek"



''Ben bugüne kadar vergi arttırma yoluna gitmedim'' diyen Erdoğan, olağanüstü bir durum olmadığı sürece vergi artışına da gidilmeyeceğini açıkladı.



"Erken seçimlere alıştırmayalım"



Başbakan Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, “Türkiye'yi böyle erken seçimlere alıştırmayalım” dedi.





