"Anayasa kabul edilirse Türkiye atanmışlar cenneti olacak; seçilmişlerin hükmü kalmayacak"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP'nin MHP ile birlikte Meclis'ten geçirdiği anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesi halinde Türkiye'nin "atanmışları cenneti" olacağını savundu. "AKP iktidarının en hassas olduğu konu buydu. Seçilmişlere atanmışlardan daha fazla değer verilmesi. Seçilmişlerin atanmışların önünde olması" hatırlatmasında bulunan Tezkan, "İktidarın MHP ile hazırladığı anayasa değişikliği kabul edilirse seçilmişlerin hükmü kalmayacak. Seçilmişlerin işi, atanmışların talepleri doğrultusunda yasa çıkarmakla sınırlı olacak. Ülke yönetimine karışamayacaklar. Ülkeyi atanmışlar yönetecek! Türkiye atanmışlar cenneti olacak demem bundan" görüşünü dile getirdi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün “15 Temmuz Sırları” kitabında MHP Genel Devlet Bahçeli'nin girişimi başlangıçta büyük ihtimalle ''emir-komuta zinciri içinde bir darbe sanarak'' MHP Genel Merkezi adına parti üyelerine, ''Sakın askerle karşı karşıya gelmeyin'' mesajı attırdığı iddiasına da değinen Tezkan, "Önemli iddia.. Hakan Aygün MHP’nin önemli isimlerine doğrulattığını söylüyor. Bekledim. Bahçeli yalanlar zannettim. MHP Genel Merkezi reddeder diye düşündüm. Kaç gün oldu çıt yok" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (3 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Türkiye atanmışlar cenneti olacak' başlıklı yazısı şöyle:

Yıllardır; ‘atanmışlar’ ‘seçilmişler’ tartışmasını dinler dururuz..

Bu iktidarın sık sık gündeme getirdiği konudur..

Seçilmiş dendiği zaman akan sular durur..

Mesela, Genelkurmay Başkanı’nın Savunma Bakanı’ndan daha önemli pozisyonda olması hep eleştirilmiştir..

Mesela, İçişleri Bakanı’nın Emniyet Genel Müdürü kadar etkin olmaması tartışma konusu edilmiştir..

Daha pek çok örnek sayabilirim..

AKP iktidarının en hassas olduğu konu buydu..

Seçilmişlere atanmışlardan daha fazla değer verilmesi..

Seçilmişlerin atanmışların önünde olması..

***

Fakat..

Ancak..

İktidarın MHP ile hazırladığı anayasa değişikliği kabul edilirse seçilmişlerin hükmü kalmayacak..

Seçilmişlerin işi, atanmışların talepleri doğrultusunda yasa çıkarmakla sınırlı olacak..

Ülke yönetimine karışamayacaklar..

Ülkeyi atanmışlar yönetecek!..

***

Şöyle ki.

İçişleri Bakanı atanmış olacak..

Seçmenle, sandıkla hiçbir ilişkisi olmayacak..

Milli Eğitim Bakanı da öyle..

Halka karşı sorumlu olmayacak..

Ulaştırma Bakanı’nın da..

Meclis’le ilişkisi olmayacak..

Savunma Bakanı’nın da, Turizm Bakanı’nın da, Kültür Bakanı’nın da, Ekonomi Bakanı’nın da..

Seçilmiş Meclis’in yolunu bilmeyecekler..

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Yeni düzen özetle şöyle..

Türkiye bir kişiyi seçecek..

O bir kişi bütün bakanları, bütün müsteşarları, bütün daire başkanlarını, bütün genel müdürleri, bütün büyükelçileri, bütün konsolosları, bütün valileri, bütün il emniyet müdürlerini, bütün ilçe emniyet müdürlerini, bütün il milli eğitim müdürlerini, bütün ilçe milli eğitim müdürlerini, Diyanet İşleri Başkanı’nı, müftüleri..

Dahası var..

Genelkurmay Başkanı’nı, kuvvet komutanlarını, ordu komutanlarını atayacak..

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Türkiye atanmışlar cenneti olacak demem bundan.. Bakanlar illere gidiyor, ilçeleri gidiyor, beldelere gidiyor, köylere gidiyor dert diniyor ya..

Yeni düzende gitmeyecekler..

Dert dinlemeyecekler.. Çünkü sandıkla, halkla ilişkileri olmayacak..

Bahçeli askere karşı durmayın dedi mi?

Gazeteci Hakan Aygün 15 Temmuz’un Sırları kitabında önemli bir iddia ortaya attı..

Kitabında dedi ki: MHP Lideri Bahçeli 15 Temmuz darbesinin ilk saatlerinde teşkilatına askere karşı koymayın. Askere direnmeyin mesajı gönderdi..

Yani..

Darbeye hayır demedi..

Yani..

Kulağının üstüne yattı..

***

Önemli iddia.. Hakan Aygün MHP’nin önemli isimlerine doğrulattığını söylüyor..

Bekledim..

Bahçeli yalanlar zannettim..

MHP Genel Merkezi reddeder diye düşündüm..

Kaç gün oldu çıt yok..

Bir kez de ben sorayım..

***

Bahçeli 15 Temmuz ayaklanması sırasında..

Fethullahçı darbenin ilk saatlerinde..

Teşkilatına şimdi FETÖ’cü dedikleri askerlere karşı koymayın, direnmeyin dedi mi demedi mi?

Erken seçim olur mu?

Olmaz..

Sandıktan evet de çıksa, hayır da çıksa olmaz..

Evet çıksa anayasa değişikliği gereği iki seçim aynı anda yapılacak.. Taa 2019 yılının kasımında..

Hayır çıkarsa!..

AKP Genel Başkanı ‘Seçim olmaz’ dedi.. AKP Genel Başkan Yardımcı; ‘Biçbir zaman erken seçimden yana olmadık’ diyor.

CHP lideri hayır çıkarsa aynı düzen devam edecek açıklaması yaptı..

MHP lideri de istemiyor..

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Görünen o ki; sandığa gitmeyi kimse istemiyor..

Zaten maliyeti ağır olur.. 7 Haziran, 1 Kasım seçimi.. Rus uçağının düşürülmesi.. IŞİD’in canlı bombaları.. PKK saldırıları falan derken referanduma gittik..

Türkiye toparlanamadı..

Türkiye kendine gelemedi..

Türkiye ‘oh’ diyemedi..

Üstüne erken seçim; dağılırız!.