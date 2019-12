'Anayasa için önce 'mayınlar' temizlensin'

T24



'Mayınlar, tehlikeler var'





'Sorunların çözüm yeri TBMM'



'Tutuklu vekillerin durumu'



BDP heyeti önce Meclis Başkanı Çiçek ardından da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü.Meclis'e dönme kararı alan ve yarın yemin edecek olan BDP, bugün, önce TBMM Başkanı Cemil Cemil Çiçek ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Çiçek'in yaptığı iadeiziyaret sonrası, Genel Başkan Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.Görüşme sonrası Demirtaş, yeni anayasa çalışmasının demokratik bir ortamda yapılabilmesi için eş zamanlı olarak demokratikleşme paketinin de gündemde olması gerektiğini söylerken, CHP'den, tutuklu milletvekilleriyke ilgili benzer bir açıklama yapıldı."Yeni anayasa inşa sürecinde mutlaka yol temizliği yapmak gerekir. Bunlar: ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçim barajı, Siyasi Partiler Kanunu, Terörle Mücadele Yasasından kaynaklanan sorunlar, basın özgürlüğü, tutukluluk süreleri, siyasetçilerin tutuklu olmaları..."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen BDP Genel Başkanı Demirtaş, demokratikleşme paketinin içinde yukarıdaki konuların yer alması talebinde bulundu.Yeni bir anayasanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:''Yeni Anayasa, bizim de temel taleplerimizden ve mücadele gerekçelerimizden biridir. Ama biz yeni bir anayasa çalışması devam ederken eş zamanlı olarak demokratikleşme paketinin de gündeme alınması gerektiği inancındayız. Biz buna 'yeni anayasaya doğru giderken yol temizliği' diyoruz.Çünkü bu yolda mayınlar, tehlikeler var. Yeni anayasa inşa sürecinde bu yol temizliğini mutlaka yapmak gerekir. Bunlar: ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçim barajı, Siyasi Partiler Kanunu, Terörle Mücadele Yasasından kaynaklanan sorunlar, basın özgürlüğü, tutukluluk süreleri, siyasetçilerin tutuklu olmaları. Bütün bunlar, anayasayı demokratik bir ortamda gerçekleştirmeyi engelliyor.Bunlar eş zamanlı olarak çözülmesi gereken problemlerdir. Bunlar yapılmadığı müddetçe Türkiye'de özgür bir tartışma ortamını yakalamak ve bundan kaynaklı olarak özgürlükçü, sivil, demokratik bir anayasayı inşa etmek çok kolay olmayacaktır.''CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, BDP heyetinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'nin yeni dönem çalışmaları başlamadan önce ziyarette bulunarak, yeni dönemde TBMM'den beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptığını söyledi.Sorunların çözüm yerinin TBMM olduğu konusunda bir anlayış ortaya konulduğunu belirten Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun, BDP'nin, Ankara Kumrular Sokak ve Siirt'teki terör saldırıları nedeniyle terörü kınayan açıklamalarına yönelik memnuniyetini dile getirdiğini anlattı.Hamzaçebi, BDP'nin önerileri arasında yer alan demokratikleşme paketine yönelik görüş bildirip bildirmediklerine yönelik bir soru üzerine, bu görüşmenin, bir mutabakat arama görüşmesi olmadığını vurguladı.BDP'nin nezaket ziyareti çerçevesinde, beklentilerini, görüşlerini dile getirdiğini belirten Hamzaçebi, BDP'nin demokratikleşme bağlamında bazı görüşler ortaya koyduğunu vurguladı. Hamzaçebi, CHP'nin, her zaman Türkiye'nin sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğu görüşüne sahip olduğunu belirtti.Hem BDP hem de CHP'nin tutuklu milletvekillerinin bulunduğunun anımsatılarak, görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Hamzaçebi, şöyle karşılık verdi:''Adalet ve Kalkınma Partisi ile bizim mutabık kaldığımız bir metin oldu. Burada seçilmiş tüm milletvekillerinin TBMM'de olması gerektiği yönündeki arzu, her iki siyasi parti tarafından da ortaya konuldu. Metnin ikinci önemli cümlesi, anayasa dahil tüm mevzuatın özgürlükleri genişletici şekilde yorumlanması gerekir. Bütün bunlar TBMM'nin üye tam sayısıyla toplanması gerektiği yönündeki bir arzunun ifadesidir.Meşruiyet yönünden tartışılmayacak bir anayasa, seçilmiş tüm milletvekillerinin TBMM'de olmasını gerektirir. Ancak bunu anayasa görüşmelerinde, uzlaşma komisyonuna oturmanın ön şartı olarak ifade etmedik. Tutuklularla ilgili düzenlemeler, bir anayasa konusu değildir. Uzlaşma komisyonunun oturup, karar vermesi gereken bir konu değildir. Ama anayasa için uygun iklim yaratacaksak, pozitif ortam yaratacaksak bu tip engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Bunlar anayasa görüşmeleriyle beraber eş zamanlı olarak yürüyebilir.''TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP'ye iadeiziyarette bulundu. Çiçek'i BDP Genel Genel Merkezi'ne gelişinde, Selahattin Demirtaş karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen zilyaret yaklaşık 40 dakika sürdü.Çiçek, partiden bir açıklama yapmadan ayrılırken, Çiçek'i makam aracına kadar Demirtaş uğurladı.Yarın Meclisin açılışından sonra, 4 Ekim Salı günü ilk Genel Kurul çalışmasıyla Türkiye'nin, temel gündemine dönmüş olacağını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:''Bizler de parlamentonun, Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü konusunda rol oynayabilmesi için çaba sarf edeceğiz. Geçtiğimiz 4 yılı böyle bir pratik içerisinde geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde de Mecliste görev yaptığımız her gün, Türkiye'de barış, demokrasi ve özgürlükler artsın diye çaba sarf edeceğiz. Böylesi bir anlayışla biz parlamento çalışmalarına başlayacağız. Umut ediyorum ki parlamentodaki bütün siyasi gruplar, Türkiye'nin birikmiş bütün sorunlarını çözebilme açısından aynı iradeyi, aynı iyi niyetli yaklaşımı gösterirler. Önümüzde bir fırsat var.''Parlamentonun da tüm sorunları çözmede yetersiz kalabileceğini anlatan Demirtaş, ''Bütün Türkiye'nin desteğine ihtiyaç var. Oy vermek yetmez, herkesin daha fazla barış istemesi lazım, haykırması lazım'' diye konuştu. Demirtaş, bir gazetecinin, ''Uzlaşma Komisyonu gündeme geldi mi?''yönündeki sorusuna, ''Hayır. Herhalde AKP heyetinin yaptığı gezilerle gündeme geliyor. Ama o konuda şunu söylemek istiyorum; AKP'nin şu yaklaşımı doğru değildi, 'Yemin etmedikleri müddette kendileri ile anayasa konusunda görüşmeyiz.' Demek ki bunu ifade ediyorlardı, bunu ifade etmek 'demokrasiden anlamıyoruz' demektir. AKP bunu ortaya koymuştu. Çünkü, anayasa çalışmasına katılabilmek için parlamentoya girmek bile gerekmiyor'' yanıtını verdi.Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin anayasa görüşmeleri kapsamında bir randevu talebi olursa, bunu da değerlendireceklerini açıkladı.''Yarın yemin edecek misiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine de Demirtaş, ''Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasından sonra bir yemin töreni olacak, bizler de arkadaşlarımızla yeminimizi gerçekleştireceğiz'' dedi.