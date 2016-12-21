Anayasa görüşmelerinde ikinci gün

AKP-MHP ortaklığında hazırlanan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin ikinci gün görüşmeleri bugün 14.30'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan toplantının dün gece bitiriliş şeklinin iç tüzüğe aykırı olduğunu gundeme getirdi.

İlk gün görüşmelerinde CHP, kalabalık bir milletvekili grubuyla toplantıya katıldı. CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, teklifin anayasanın ilk 4 maddesine aykırı olduğunu söyledi. Yer darlığı, görsel basının, danışmanların dışarı çıkarılması muhalefetin tepkisine neden oldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, toplantının dün gece bitiriliş şeklinin iç tüzüğe aykırı olduğunu gündeme getiriyor.

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CHP’liler Periscope yayını yaptı

CHP'li vekiller sırayla Periscope yayınıyla toplantıyı canlı yayınladılar. HDP’de ameliyat olan komisyon üyesi Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın daha sonra görüşmelere katılması bekleniyor.

Zamana yayılıyor

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Burada, bu görüşmenin biz de ehemmiyetini, kimleri alakadar ettiğini ve konuşmak isteyen, söz almak isteyen herkesin konuşmasına imkân sağlayacak bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan bir acelemiz yok, vaktimiz var” sözleriyle görüşmelerin bin anlamda zamana yayılabileceğinin işaretini vermiş oldu.