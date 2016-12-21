T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa görüşmelerinde ikinci gün

21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin ilk görüşmeleri dün başlamıştı

21 Aralık 2016 12:53

AKP-MHP ortaklığında hazırlanan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin ikinci gün görüşmeleri bugün 14.30'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan toplantının dün gece bitiriliş şeklinin iç tüzüğe aykırı olduğunu gundeme getirdi.

İlk gün görüşmelerinde CHP,  kalabalık bir milletvekili grubuyla toplantıya katıldı. CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, teklifin anayasanın ilk 4 maddesine aykırı olduğunu söyledi. Yer darlığı, görsel basının, danışmanların dışarı çıkarılması muhalefetin tepkisine neden oldu.

_____________________________________________________________

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, toplantının dün gece bitiriliş şeklinin iç tüzüğe aykırı olduğunu gündeme getiriyor.

_____________________________________________________________

CHP’liler Periscope yayını yaptı

CHP'li vekiller sırayla Periscope yayınıyla toplantıyı canlı yayınladılar. HDP’de ameliyat olan komisyon üyesi Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın daha sonra görüşmelere katılması bekleniyor.

Zamana yayılıyor

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Burada, bu görüşmenin biz de ehemmiyetini, kimleri alakadar ettiğini ve konuşmak isteyen, söz almak isteyen herkesin konuşmasına imkân sağlayacak bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan bir acelemiz yok, vaktimiz var” sözleriyle görüşmelerin bin anlamda zamana yayılabileceğinin işaretini vermiş oldu. 

 

ETİKETLER

AKPMHPAnayasa KomisyonuCHPPeriscopeBülent TezcanÖzgür ÖzelLevent Gök

İlgili Haberler

Anayasa Komisyonu, tartışmayla başladı

Teklif TBMM ve halkoylamasında kabul edilirse, 1876 tarihli Kanuni Esasi'den itibaren yaklaşık 150 yıllık bir tarihi olan parlamenter sistem terk edilecek

CHP: Başkanlık teklifi federasyona geçiş hazırlığı

Bülent Tezcan, "Anayasa değişikliği ne getiriyor 35 soru 35 cevap" başlıklı bir çalışma hazırladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24