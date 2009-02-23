Anayasa fırlatan kişi kimdi?

10. Cumhurbaşkanı Sezer için 'adamın biri' ifadesini kullanan Bağış'a balıkçıdan uyarı geldi.



10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Başbakan Bülent Ecevit’in önüne anayasa kitapçığı “atması”nı, “Adamın biri bir anayasa kitapçığı fırlatmıştı” diyerek anlatan Egemen Bağış’a, seçim sohbeti yaptığı balıkçı tepki gösterdi. Balıkçı, Bağış’a, “O adamın biri değil Cumhurbaşkanı’ydı” yanıtını verdi.



Milliyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, AKP’nin Beşiktaş Çarşı’daki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Bağış, açılışın ardından AKP’nin Beşiktaş Belediyesi Başkan adayı Sibel Çarmıklı’yla beraber esnafı ziyaret etti. Beşiktaş Çarşı esnafınının sorunlarını dinleyen Bağış, adayları Çarmıklı için oy istedi.



'Seni AKP'li yapalım'



Beşiktaş Balık Çarşısı’ndaki balıkçılarla da sohbet eden Bağış, bir balıkçıdan destek isteyerek, “Beşiktaş ve Şişli’de iki şovmen var. Desteklerinizle Beşiktaş ve Şişli’yi şovmenlerin elinden alacağız” dedi. Bağış, daha sonra bir balıkçı tezgâhına yaklaşarak balıkçıya, “Seni AKP’li yapalım” dedi.



Bağış’ın davetine kesin bir cevap vermeyen balıkçı, ekonomik krizden yakındı ve işlerin iyi olmadığını söyledi. Bağış ise, “Hep birlikte bu süreci atlatacağız.



Hatırlarsınız, vaktinde adamın biri bir anayasa kitapçığı fırlatmıştı” dedi. Bunun üzerine balıkçı, “O adamın biri değil, Cumhurbaşkanı’ydı” diye yanıt verdi.

