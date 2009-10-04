'Anayasa değişmeden açılım olmaz'

Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde olaylar çıktı.

DTP eşbaşkanlarından Emine Ayna konuşma yaptığı sırada bir grup kürsüyü işgal etmek istedi. Abdullah Öcalan posterleri açan kürsüden indirilmeleri üzerine olay çıkarmaya çalıştı.

OLAYLI DTP KONGRESİNİN GÖRÜNTÜLERİ



Daha sonra kürsüden indirilen yüzleri maskeli grup gazetecilere de saldırdı.

Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'ndaki kongrede, Divan Başkanlığına DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik seçildi. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, saygı duruşunda bulunuldu.

''Eşitlik ve Özgürlük için Demokratik Çözüm'' sloganıyla yapılan kongrenin gerçekleştirildiği salonda kürsünün arkasına, parti flaması ve Türk bayrağı asıldı.

Salonda, ''Demokratik Türkiye için Demokratik Özerklik'', ''Yol Haritası İstiyoruz'', ''İçi Boş Açılımlara Son'', ''Çözüm Operasyonlarda Değil, Diyalog ve Barışta'' yazılı pankartlar dikkati çekti.

Kürtçe türkülerin çalındığı salonda bulunanlar, sık sık Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı.

Bu arada, yüzleri kapalı bazı kişiler, delegelerin bulunduğu bölümde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve terör örgütünün renklerinin bulunduğu bez parçaları açtı. Salondakiler bu sırada terör örgütü elebaşı lehine Kürtçe slogan attı.

Aynı kişiler, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk salona girdikten sonra sahneye çıkarak, tekrar poster açtı. Kongre sunucusu, ''sahne sağlam olmadığı için tehlike yaratabileceği'' gerekçesiyle bu kişilerin sahneden inmelerini istedi. Bu kişiler daha sonra kongrenin yapıldığı salondan çıkarıldı.

Kongrede, 993 delege genel başkan ve partinin yetkili organları için oy kullanacak. Mevcut Genel Başkan Ahmet Türk'ün tek genel başkan adayı olması beklenen kongrede, bazı tüzük değişiklikleri de yapılacak.

Genel başkanlık yarışının yaşanmayacağı kongrede, Ahmet Türk ve Emine Ayna'nın eşbaşkanlıklarının devam etmesi bekleniyor.

Siyasi Partiler Kanunu'nda, eşbaşkanlık sistemi olmadığı için Ahmet Türk prosedüre uygun olarak genel başkan adayı sıfatıyla kongreye girecek.

Kongrede, genel başkan dışında parti meclisi ve parti disiplin kurulu seçimleri de yapılacak.

Parti meclisine, cezaevindeki 15 üyenin de avukatları aracılığıyla aday olmaları ve seçilmeleri bekleniyor.

DTP'nin Temmuz ayında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, ''gelişen siyasal sürecin önemi nedeniyle bu sürece yanıt verebilecek örgütsel bir yapının çıkarılması'' değerlendirmesi yapılarak olağanüstü kongre kararı alınmıştı







Kongrede konuşan Genel Başkan Ahmet Türk, hükümete demokratik açılımla ilgili mesajlar gönderdi.

Türk konuşmasında şunları söyledi: "Kürt sorununun çözümü risk almayı ve cesur olmayı gerektirir. Biz başından bu yana çözüm için mücadele ediyoruz. En küçük bir adımı bile değerlendiririz dedik, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çözümü tıkayan taraf Kürtler ve DTP olmayacak. Eğer süreç Kürtleri oyalamaya ve sorunu öteleme gibi bir boyuta taşınırsa biz de çıkar endişelerimizi halkımızla paylaşırız.

Gelinen nokta itibariyle hükümetin tutumu pek iç açıcı değil. Başlangıçta hepimizi umutlandıran bu çalışmanın gelinen bu aşamada beklentileri karşılamak konusunda toplumda kaygılar oluştu.

Başbakan'dan risksiz alanlara kaymamasını bekiyoruz. Türkiye'de açılımın olabilmesi için darbe anayasının değişmesi gerekiyor. Önce buradan başlanmalı. Halkın beklentisi bu yöndeyden Başbakan yeni anayasanın gündemlerinde olmadığını söylüyor. İçinde yeni anayasanın olmadığı bir açılımın başarı şansı yoktur. Anayasa değşimi olmadan kim nasıl demokratik açılımı gerçekleştirebilir?"

Türk sözlerine 'Sayın Öcalan' diye devam edince salondan alkışlar yükseldi.

Türk sözlerini şöyle sürdürdü: "Akan kanı durdurmak istiyorum, önümü açın diyor. Öcalan'ın çözüm konusunda ne derecede etkili olduğu ortaya çıkıyor. Sorunun çözümü için bir yol haritası hazırlanıp yetkiilere sunuldu. Bu yol haritasını bilmek ve öğrenmek halkımızın ve kamouyunun da hakkıdır."