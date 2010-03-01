Anayasa değişimi dengeleri bozacaktır

T24 - TBB Başkanvekili Berra Besler, Anayasa’da öngörülen değişikliklerin kuvvetler ayrılığı ilkesindeki dengeleri bozacağını öne sürdü.



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanvekili Berra Besler, Anayasa’da öngörülen değişikliklerin kuvvetler ayrılığı ilkesindeki dengeleri bozacağını öne sürerek, “Bu yöndeki girişimler, yargıyı da siyasal çekişmelerin içine itmekten başka bir işe yaramayacaktır” dedi.





Besler, yaptığı açıklamada, “Yargıya müdahale niteliği taşıyan Anayasa’daki mevcut hükümlerin değiştirilmesi beklenirken, reform adı altında, yasamanın da yargıya müdahalesini öngören hükümlerin getirileceği yolundaki beyanları endişe verici” olarak yorumladı ve yargı reformunun “bugünkü kavga ortamında” gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü.



Besler, yargı reformunun, yargının siyasal baskı ve kargaşalardan etkilenmeden güvenli ve bilimsel ortamda, demokratik bir şekilde tartışılarak, yapılmasının en uygun çözüm yolu olacağının da altını çizdi. Besler’in açıklaması şöyle:



“Yargıyla kavga ve gerginlik yükseliş göstererek devam ederken, yargı aleyhine yasama ve yürütmeyi güçlendireceği anlaşılan ve Mart ayında parlamentoya götürüleceği açıklanan düzenlemelerin, uzlaştırıcı ve sağlıklı bir ortamda, toplumda geniş kapsamlı bir şekilde tartışılmadan aceleye getirilerek gerçekleştirilmesinin, demokratik sisteme vereceği tahribat göz ardı edilmemelidir. Öte yandan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ‘siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili karar alma yetkisini yasamaya devretme’ önerileri de Cumhuriyetin temel organlından olan yargı erki ile onun dayandığı Anayasal ve yasal düzenlemeleri işlevsiz hale getirerek, sisteme yönelik yeni sıkıntılara yol açacaktır. Yasamanın ve onun bünyesinden çıkan yürütmenin mutlak egemenliği ve yargının dışlandığı bir düzenin, hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü kavramlarıyla uzaktan yakından ilgisi olamaz. Sözü edilen değişiklikler kuvvetler ayrılığı ilkesindeki dengeleri onarılmayacak şekilde bozacak, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve tarafsızlığının geliştirilmesi olanaksız hale gelecektir. Bu yöndeki girişimler, yargıyı da siyasal çekişmelerin içine itmekten başka bir işe yaramayacaktır.”







