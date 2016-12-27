Anayasa değişiklik teklifinde ilk iki madde komisyondan geçti

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi.

Görüşmeler, bugün saat 14.00'te devam edecek.

"Hâkim ve savcılar denetim altına alınmaya çalışılıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş AKP'nin ortaya koyduğu taslağın "kişiye özel bir tek adam rejimi" düzenlemesi olduğunu söyleyerek, hakimlerin ve savcıların da bu teklif ile denetim altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Birinci maddeyle ilgili yeterlilik önergesi kabul edildi

Daha sonra AKP'li komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, yeterlilik önergesi yolunu uygun bulmadıklarını bildirdi.

Yeterlilik önergesinin İçtüzük'te yerinin olmadığını belirten Altay, ancak geçmişte ve halihazırda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda uygulandığını, bu yolla gündeme getirilebildiğini söyledi.

Engin Altay, konunun önemli olduğunun altını çizerek, en azından her milletvekilinin söz alabilmesini sağlayacak bir yaklaşım sergilenmesini istedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

Önergenin görüşülmeden oylanmasına CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin tepkileri sırasında önerge kabul edildi.

Daha sona teklifin birinci ve ikinci maddesi oylanarak kabul edildi.

Birinci madde

Anayasa Komisyonu’nda AKP oylarıyla kabul edilen ‘yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddeye ‘tarafsız’ ibaresi eklendi.

Yargı yetkisi maddesinin mevcut anayasadaki hali şöyle:

MADDE 9 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Kabul edilen değişiklik şöyle:

YARGI YETKİSİ MADDE 9 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

İkinci madde

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklide değiştirilmiştir.