Anayasa değişiklik metninin yazımına geçildi; vekil sayısı 600 oluyor

AKP’nin 316 milletvekili imzasıyla Meclis Başkanlığı’na bu hafta sunması beklenen başkanlık modeline geçişi öngören anayasa değişiklik metninde yazım aşamasına geçildiği belirtildi. Kulislerde, AKP ve MHP arasındaki pürüzlerin tamamen aşıldığı söyleniyor.

Alınan bilgiye göre, yeni sistemde 550 milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor, yedek milletvekilliği, seçilme yaşını 18’e düşüren düzenlemenin olduğu söyleniyor.

Bu tablo Meclis’te oylama aritmetiğinin oylama rakamlarını da değiştiriyor. Mevcut düzenlemede 276 olan salt çoğunluk 301’e, Yüce Divan’a sevk için aranan 367 rakamı 401’e yükseliyor.

Kulislerde AKP ile MHP arasındaki pürüzlerin aşıldığı da söyleniyor. Başbaka Binali Yıldırım'ın Rusya ziyaretinin ardından Meclis’e sunulacağı belirtilen düzenlemeyle ilgili Yüce Divan’a sevk konusunda yaşanan pürüzün aşıldığı belirtiliyor. Buna göre, soruşturma komisyonu için salt çoğunluk, Yüce Divan’a sevk için üçte iki oy aranacak.

Ancak 550 milletvekili sayısı 600’e çıkarılması durumunda bu oranlar ona göre değişmiş olacak.

Yine pürüz arasında gösterilen Cumhurbaşkanının KHK yetkisinin de, yürütme ile sınırlandırılarak çözüldüğü belirtiliyor. “Cumhurbaşkanı, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda kararname çıkarabilir" hükmünün “yürütmeyle ilgili konularda" biçiminde düzenleneceği ifade ediliyor. Değişiklik metninde yer aldığı belirtilen yedek milletvekilliği düzenlemesine göre, her ilden bir yedek vekil seçilecek. Asil milletvekilinin ölümü ya da kabine bakan olması durumunda vekilliği düşeceği için yedik vekil gelip yerini alacak.