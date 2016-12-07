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Politika

Anayasa değişiklik metninin yazımına geçildi; vekil sayısı 600 oluyor

"Pürüzler tamamen aşıldı"

07 Aralık 2016 01:28

Hülya Karabağlı

AKP’nin 316 milletvekili imzasıyla Meclis Başkanlığı’na bu hafta sunması beklenen başkanlık  modeline geçişi öngören anayasa değişiklik metninde yazım aşamasına geçildiği belirtildi. Kulislerde, AKP ve MHP arasındaki pürüzlerin tamamen aşıldığı söyleniyor.

Alınan bilgiye göre, yeni sistemde 550 milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor, yedek milletvekilliği, seçilme yaşını 18’e düşüren düzenlemenin olduğu söyleniyor.

Bu tablo Meclis’te oylama aritmetiğinin oylama rakamlarını da değiştiriyor. Mevcut düzenlemede 276 olan salt çoğunluk 301’e, Yüce Divan’a sevk için aranan 367 rakamı 401’e yükseliyor.

Kulislerde AKP ile MHP arasındaki pürüzlerin aşıldığı da söyleniyor. Başbaka Binali Yıldırım'ın Rusya ziyaretinin ardından Meclis’e sunulacağı belirtilen düzenlemeyle ilgili Yüce Divan’a sevk konusunda yaşanan pürüzün aşıldığı  belirtiliyor. Buna göre, soruşturma komisyonu için salt çoğunluk, Yüce Divan’a sevk için üçte iki oy aranacak.

Ancak 550 milletvekili sayısı 600’e çıkarılması durumunda bu oranlar ona göre değişmiş olacak.

Yine pürüz arasında gösterilen Cumhurbaşkanının KHK yetkisinin de, yürütme ile sınırlandırılarak çözüldüğü belirtiliyor. “Cumhurbaşkanı, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda kararname çıkarabilir" hükmünün “yürütmeyle ilgili konularda"  biçiminde  düzenleneceği ifade ediliyor. Değişiklik metninde yer aldığı  belirtilen  yedek milletvekilliği düzenlemesine  göre, her ilden  bir yedek vekil seçilecek. Asil  milletvekilinin ölümü  ya da  kabine bakan olması durumunda  vekilliği düşeceği için yedik vekil  gelip yerini alacak.  

 

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