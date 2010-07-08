-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KISMİ İPTAL ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Anayasa Mahkemesi, ortaya koyduğu iptallerle yeni bir Anayasa Mahkemesi ve yeni bir HSYK oluşmasını önlemiştir'' dedi. Cindoruk, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliği paketine ilişkin kısmi iptal kararı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, mahkeme kararının ciddi bir teknik incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi. ''Anayasa Mahkemesi, ortaya koyduğu iptallerle yeni bir Anayasa Mahkemesi ve yeni bir HSYK oluşmasını önlemiştir'' diye konuşan Cindoruk, ''İktidarın HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nde yapmak istediği değişiklikler imkansız hale gelmiştir'' görüşünü dile getirdi. Mahkemenin, raportörün görüşünü reddettiğine dikkati çeken Cindoruk, ''Bu kararla raportörün Anayasa Mahkemesi'nde barınması imkansız hale geldi'' şeklinde konuştu.