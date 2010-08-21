Anayasa değişikliğine bir değil iki kez 'evet'

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Der-neği'nin (TÜSİAD) 12 Eylül'de yapılacak anayasa referandumunda 'tarafsız' kalacağını açıklamasının ardından başlayan tartışma sürüyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bitaraf olan bertaraf olur." sözleriyle eleştirdiği patronlar kulübüne bir tepki de TÜSİAD üyesi İshak Alaton'dan geldi. Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alaton, referandumda bir 'evet'i yeterli bulmadığını vurguladı ve iki kere 'evet' diyeceğini açıkladı. İş dünyasını 'cesaret fakiri' olmakla eleştiren Alaton, zamanı gelince pozisyon alıp 'ben böyle düşünüyorum' demek gerektiğini ifade etti. Duayen işadamı, yeni darbelerin mağduru olmamak için demokrasiden yana tavır alınması gerektiğini belirtti.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, referandum sürecinde yaşananlar konusunda Zaman gazetesine açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğine destek veren Alaton iki kez 'evet' demesinin iki sebebi olduğunu belirtiyor: "Birinci sebep son 8 yıldır yaşadığımız iki başlı yönetim. Bu beni de, Türkiye'yi de çok yordu ve ülkenin çok aleyhine oldu. Çünkü bir tarafta seçimleri kazanmış ve yüzde 65 ile parlamentoya girmiş bir ana parti ve o partinin karşısında küçük muhalefet partileri var. Bunun yanında tam muhalefet yapan bir de devlet var. Bunun en bariz örneği (üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması) 411'li oylama oldu. Parlamentoda 550'nin 411'inin oyuyla -ki bu Meclis'in neredeyse yüzde 80'i ediyor- geçen bir kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Neye dayanıyor bu iptal? Hiç. Kendi özel mantığı var. Hükümet aleyhtarı devlet mantığıyla parlamentodan geçen kanun iptal ediliyor. Bu da çift başlı bir yönetimin en açık göstergesi. Bunun bir yerde bitmesi lazım. Bitmesinin tek yolu bu referandumda yargının tarafsız bir noktaya çekilme ihtimali. İhtimal olarak görüyorum çünkü henüz neyin ne olacağı tam belli değil. Fakat bu bir umuttur. Ben bu umuda güvenerek 'evet' diyorum. Artık sadece milletin seçtiği bir yönetimin tek ses olmasını gerekli ve kaçınılmaz görüyorum."

İshak Alaton'un referandumda evet demesinin ikinci sebebi de uzun yıllardan beri vaat edilen mevcut anayasanın tamamen iptal edilmesi ve onun yerine sağlıklı, çağdaş Batı standartlarında, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yepyeni bir anayasa için ilk adımın atılacak olması. "Yepyeni bir anayasa için kuvvetli bir hükümetin iktidara gelmesini bekliyorum. Bu hangi parti olursa olsun yeni hükümetten birinci beklentimiz yepyeni bir anayasa." diyen Alaton, kurucusu olduğu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) aracılığıyla Prof. Dr. Ergun Özbudun'a hazırlattığı anayasanın ele alınmasını, tartışılmasını ve kabul edilmesini beklediğini dile getirdi. Yeni bir anayasanın 2011 seçimlerinden sonra ilk ele alınması gereken konu olduğunu vurgulayan Alarko'nun patronu, şöyle konuştu: "Böylece 30 yıl önceki 12 Eylül 1980 darbesi rezaletini son defa olmak üzere tarihe gömecek ve unutacağız. Aynı zamanda darbeler periyodunun sonu olacak. Çünkü arka arkaya gelen darbeler, bilgisayar yoluyla gösterilen tehditler, hizaya çekme ve ordunun üst kademesinin yapmaya çalıştığı darbe devamlılığı bir daha geri gelmemek üzere yerde noktalanıyor. Fakat unutulmayacak. Çünkü artık geçmişteki faili meçhullerin ele alınma, binlerce insanın acılarının işitilme zamanı geldi. Bu vatandaşlardan milletçe özür dilenmeli. Bu devletin bugüne kadar işlediği suçları kabul etmesini ve özür dilemesini bekliyorum." Alaton, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin referandumla ilgili sessiz bir duruş sergilediğine işaret ederek, bu durumu anlayışla karşılamaya çalıştığını, ancak ne düşündüklerini bilmediğini kaydetti.

İşadamı Alaton, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in referandumda tarafsız kalacaklarını açıklamasını da eleştirdi. Üyesi olduğu TÜSİAD'ın toplantılarına gitmediğini belirten Alaton, bunun gerekçesini şöyle açıkladı: "Çünkü uzun zamandan beri TÜSİAD'ın duruşunun Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmadığını düşünüyorum ve bunu açık bir şekilde dernekte de dile getirdim. Bunun için mesafeli davrandım. Bugün de herhangi bir şekilde değişmiyorum. TÜSİAD'ın kendine göre bir mantığı var. Ben buna iştirak etmiyorum." TÜSİAD'ın geçmişte yeni bir anayasa talebi olduğu, Başbakan'ın da oraya giden yolda ana arterleri açmaya çalıştıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine Alaton, şu değerlendirmeleri yaptı: "Başbakan çok mantıklı bir şekilde izah ediyor. Ben de aynı mantıktan gidiyorum. Ve diyorum ki bu referandum ilk adımdır. Nihai hedef değildir. Bunu herkes biliyor zaten. Bir taraftan yönetimin elini bağlayacağız -şimdi yaşandığı gibi- diğer taraftan da yepyeni bir anayasa isteyeceğiz. Bunun mantığı nerede? Demokrasi arayışında olmak tavır almayı gerektirir. Demokrasi arayışında nasıl tarafsız kalınır. Ne kadar geçersiz ve mantıksız bir yaklaşım."



İş dünyası neden bu kadar cesaret fakiri?

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yanı sıra iş dünyasında da demokrasiden yana cüretkar çıkışlar olmayışını eleştirdi. İş dünyasının düşünce dünyasını anlamakta zorlandığını ifade eden Alaton, "Neden bu kadar cesaret fakiri bir toplumuz? Neden cesaret denilen erdemin kıymetinin idrakinde değiliz? Neden renksiz, neden tarafsız kalarak dertleri halledeceğimizi sanıyoruz." diye sordu. İshak Alaton, zamanı gelince pozisyon alıp 'ben böyle düşünüyorum' demek gerektiğini söyledi. Demokrasi tehditleri karşısında sessiz kalmanın en çok iş dünyasını vurduğuna işaret eden işadamı, "Mağdur olmamak için demokrasiden yana tavır almak lazım. Sanki (işadamları) renksiz kalarak bir tehlikeyi önleme çabası hissediyorum. Ancak ben tehlikenin ne olduğunu anlayamıyorum." şeklinde konuştu.



Her şeye 'hayır' diyen muhalefeti anlayamıyorum

İşadamı İshak Alaton referandum konusunda muhalefetin tutumunu eleştiriyor. 'Hayır' kampanyası başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal demokrat olduğuna inanmadığını ifade eden Alaton, "Sosyal demokratlığı bir yana bırakalım, CHP'nin hayır demeyi savunmasındaki mantığı da anlamış değilim. Çünkü doyurucu bir mantıkları yok. Sadece muhalefet etmek için muhalefet ettikleri kanaatine varıyorum. Bu da belki politik beklentileri neticesi." dedi. "Böylesi bir muhalefetin ülke yönetiminde olması ne kadar mantıklı?" diye soran işadamı, bunu doğru bulmadığını, muhalefetin ülkenin çıkarı doğrultusunda karar alındığında ona destek vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, muhalefeti her şeye hayır diyerek hareket eden bir garip ülke olduğunu kaydetti. Her şeye hayır demenin mantığını hiçbir zaman anlamadığını vurguladı. Eski MGK Genel Sekreteri Org. Tunçer Kılınç'a atfen 4 yıldızlı bir orgeneralin televizyondan dolar basacağını söylemesinin de mantık dışı olduğunu vurgulayan Alaton, şöyle konuştu: "Bu para basma hadisesi nasıl Türkiye'de ciddiye alınır ve tartışılır? Televizyondan söylüyor ve gazetelerde bu demeçlere yer veriliyor ve adama da sorulmuyor 'Sen çıldırdın mı?' diye. Mantık nerede? Bir yerde TV aracılığı ile kalpazanlığın mubah olduğunun propagandası yapılıyor."

