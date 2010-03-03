Anayasa değişikliğine baraj!

T24 - AKP, CHP ve MHP’nin 'hayır' dediği Anayasa değişikliği paketi için mart ayında siyasi partilerin kapısını çalacak. Meclis’teki diğer parti BDP’nin seçim barajı şartı da pakette yer almıyor.



AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, gündemdeki Anayasa değişikliği paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Değişiklik paketi ile ilgili siyasi partilerle görüşme turlarına önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını NTV'de anlatan Bozdağ, muhalefetin kapıları daha metni görmeden kapatmasını eleştirdi: "Demokraside kapıların kapanması hoş değil ve demokrasilerde müzakere esastır. Konuştuktan sonra tavır koysalar daha anlamlı bulurdum."



"Anayasa değişiklik metnini konuşamayacağız da neyi konuşacağız. Hem kapıyı kapayıp hem uzlaşmaz diye ilan etmek doğru değil" diyen Bozdağ, BDP’nin seçim barajı şartıyla ilgili olarak da, "Bu Anayasa değişikliğiyle ilgili değil, Milletvekili Seçimi Kanunu ile ilgili bir konu. Anayasa’da bunu engelleyen bir düzenleme söz konusu değil. Bunu görüşmek bu aşamada bir anlam ifade etmez” dedi.



Bozdağ, paketin içeriğiyle ilgili de, "Şunlar vardır, yoktur deme imkanı şu an için yok. Yapılan çalışma demokrasimizi güçlendirecek düzenlemeler içeriyor. İnsan hak ve hürriyetlerini daha fazla teminat altına alacak, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını daha da güçlendirecek, insanların hak arama yollarını teminat altına alındığı düzenlemeler içerecek" şeklinde konuştu.



"Önümüzdeki hafta ya da haftalarda, mart ayı içinde bütün bu görüşmelerin yapılması planlanıyor" diyen Bozdağ, muhalefete seslendi: "Uzlaşalım, gelin konuşalım. Terörü, Anayasa değişikliğini konuşamayacağız da neyi konuşacağız."





