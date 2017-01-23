Anayasa değişikliği teklifinin Erdoğan’a sunulacağı tarih belli oldu

TBMM’de geçtiğimiz hafta sonu kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Tanzanya ziyareti dönüşü gönderileceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, TBMM Kanun ve Kararlar Müdürlüğü’nün değişiklik üzerinde çalışmasını bitirdiği ve Beştepe’ye gönderilecek biçimde hazırlıkların tamamlandığı ifade ediliyor. Ancak, Erdoğan’ın Tanzanya dönüşünün bekleneceği de belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliği teklifini bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderebiliyor. Cumhurbaşkanı geri göndermeyip, değişikliği onayladığı anda teklif referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Cumhurbaşkanının 15 günlük inceleme süresi var. Teklifin, Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra geçen 60 günün ardından gelen ilk pazar günü referanduma sunulması gerekiyor.

Yürürlükteki Anayasanın 175.maddesi şöyle:

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma

MADDE 175- (Değişik: 17/5/1987-3361/3 md.)

Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.