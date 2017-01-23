"Anayasa değişikliği teklifine 'evet' oyu veren vekiller, sistemin adını bile söyleyemezler"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul'da yapılan oylamasında 'evet' oyu veren AKP ve MHP milletvekillerinin yapılan değişikliklerle ilgili fikir sahibi olmadığını öne sürdü. Tezkan, "Sistemin adını söylerler mi? İddia ediyorum; söyleyemezler. Cevap veremezler. Burhan Kuzu hoca dahil" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Halkın talebi ya, halkın haberi bile yok" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Siyasettin jargonunda vardır.. Siyasetçi yaptığı her işi halkın talebi olarak sunar..

Halkın talebi doğrultusunda hareket ettiklerini iddia eder..

Bir sürü örnek verilebilir..

Son örnek Anayasa değişikliği.. Rejim değişikliği de aynı nedene bağlandı..

Halkın talebi!...

***

Görmüşünüzdür..

Dünkü gazetede Adil Gür’ün yaptığı araştırmanın sonuçları yayınlandı..

- Bırakın halkın yeni anayasa talep etmesini..

- Bırakın halkın rejim değişikliğini istemesini

- Bırakın halkın mevcut sistemden şikayet etmesini..

- Bırakın halkın siyasetçilere baskı yapmasını..

Halkın ne anayasadan haberi varmış, ne nasıl yönetildiğimizden, ne sistemden!.

***

Seçmenlerin yüzde 47.6’sı parlamenter sistemin ne olduğunu dahi bilmiyormuş..

Şimdi biz bu seçmene soracağız..

Parlamenter sistemde mi kalalım?

Başkanlık sistemine mi geçelim?

Bu arada ..

ANAR’ın yaptığı araştırmaya göre seçmenin yüzde 80’i getirilen sistemin ne olduğunu bilmiyormuş!.

Araştırmacı Gür’e göre bilmeden de oy verecekler..

Neyse bu derin mevzuu..

***

Seçmenin neredeyse yarısı yürürlükteki anayasanın ne zaman yapıldığını da bilmiyormuş..

Vay be.. 35 yıl olmuş..

O gün Anayasa evet oyu verenlerin ( yüzde 92 ile referandumdan geçmişti ) çoğu hayatta değildir..

Bugün 82 Anayasası’ndan şikayet edenlerin çoğu o gün doğmamıştı bile..

Veya oy atmaya yaşı yetmemişti..

Veya hayır oyu vermişti..

Sonuçta; 1982 yılında kurulan sistemle yönetiliyoruz..

***

Referandumdan evet oyu çıkarsa 2017 Anayasası da büyük ihtimalle 35 yıl sonra da yürürlükte olacak..

Evet oyu verenlerin çoğu hayatta olmayacak..

Bugün doğanlar..

Bugün oy verme yaşında olmayanlar o gün 2017 Anayasası’yla bizim kabul ettiğimiz Anayasayla yönetilecek..

***

Bırakın 35 yıl sonrayı..

Evet oyu verenlerin bir kısma belki de Anayasa’nın yürürlüğe girdiğini görmeyecek..

Öyle ya..

2019’a kim öle kim kala..

***

Demem şu; 2017 Anayasası’na oy verirken kendimizden çok bizden sonrakileri düşünelim..

Çünkü.. Yanlış yaparsak ceremesini bizden çok onlar çekecek..

Adil Bey 35 yıl sonra anket yaparsa

Yani 2052 yılında kamuoyu yoklaması yapıp Anayasa’yı sorarsa tahminen aynı sonuç

çıkar..

Seçmenin yüzde 50’si..

Belki de daha fazlası rejimin 2017 yılında değiştiği ni bilmeyecek..

Adil Gür yine halk fazla bilgili değil diye not düşecek..

***

Ama şundan eminim..

Seçmen bugün olduğu gibi yine hangi sistemle yönetildiğini bilmeyecek..

Bilmeyecek ama bu kez haklı olacaklar..

Çünkü getirilen sistemin ne olduğunu gerçekten bilen yok..

Rejimin adı yok..

Başkanlık desen değil..

Yarı başkanlık desen değil..

Parlamenter desen değil..

Dünyada örneği yok; Türk usulü deniliyor..

Evet oyu veren vekillere sorsak

Seçmene sorsak ; cevap alamayız..

Seçmenin yüzde 80’i bu meseleyle ilgili değil..

Yüzde 36’sının hiç bilgisi yokmuş.. Yüzde 28’ünün çok az bilgisi varmış.. Yüzde 14’ünün şöyle böyle bilgisi varmış..

***

Peki Anayasa’ya evet oyu veren vekillere sorsak..

Sistemin adını söylerler mi?

İddia ediyorum; söyleyemezler..

Cevap veremezler..

Burhan Kuzu

hoca dahil..