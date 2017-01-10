Anayasa değişikliği teklifindeki kritik maddeler paketten çıkartılacak mı?

TBMM Genel Kurulu’nda AKP-MHP ortaklığında hazırlanan anayasa değişikliği teklifi paketinde iki partiden verilen 9 fire hesapları karıştırdı.

İşte Genel Kurul'a sunulan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni

Kulislerde, pakette Cumhurbaşkanına ‘tek adam’ yetkileri verdiği ifade edilen birçok maddenin 330’un altında bırakılarak düşürme işleminden söz ediliyor.

18 madde içiresinde ‘partili cumhurbaşkanlığı’, HSYK ile ilgili olan madde, milletvekillerinin seçilme yaşını 18'e düşüren madde ve Cumhurbaşkanı'na kararnamelerle yetki veren maddelerin 330’un altına düşebileceğine dikkat çekiliyor.

AKP’nin açık oy göstermesi MHP’ye gözdağı mı?

Kulislerde anayasa oylaması sırasında AKP’li bazı milletvekillerinin gizlilik şartına rağmen oylarını açık kullanmasının MHP’ye bir gözdağı olduğu konuşuluyor.

Hatta, AKP’lilerin MHP’de fire olacağına ilişkin beklentilerini Başbakan Binali Yıldırım'la yapılan kapalı toplantıda da dile getirildiği belirtiliyor. Ancak, kulislerde AKP’nin paketin düşmesi halinde MHP’yi sorumlu tutmak için önlem aldığı biçiminde yorumlarda var.

Kabine değişikliği mi olacak?

Kulislerde sadece anayasa değişikliği değil kabine değişikliği de gündemde. Hatta 7-8 bakanla ilgili değişiklikten söz ediliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan anayasa değişikliğinin ilk oylamasında “evet” cephesinde yer alan AKP ve MHP blogu en az 9 fire verdi.

Oylamadaki “2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz” oylar da dikkate alındığında firenin daha da yüksek olduğu söyleniyor.