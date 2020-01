"Anayasa değişikliği teklifi, Erdoğan'ın 2033'e kadar ülkeyi yönetmesi için hazırlanmış"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Plan tutarsa 2033’te ne olur? AKP’li milletvekilleri doğal liderlerinin 2033 yılına kadar ülkeyi yönetmesi için anayasa değişikliğine oy veriyorlar. Ülkeyi tek başına çok iyi yöneteceğine inanıyorlar. Bu sebeple. Başbakan, başbakanlık yapma yetkisinden vazgeçiyor" iddiasını ileri sürdü.

Mehmet Tezkan'ın "Erdoğan'la 2033'e kadar devam" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hesap kitap tutar mı tutmaz mı bilmem..

Plan bu..

Anayasa değişiklik paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini 2033 yılına kadar sürdürmesi üzerine kurgulandı..

Nasıl mı?

Şöyle..

Anayasa değişikliği Meclis’ten 330 oyla geçerse referanduma gidilecek..

Nisan ortası, nisan sonrası referandum var..

Seçmen de rejim değişikliğine evet derse yeni rejim 2019’da devreye girecek.. 2019’a kadar geçiş dönemi..

Partili cumhurbaşkanı dönemi..

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’da yeni anayasaya göre seçime girecek.. Yeni rejime göre seçime girecek.. Yürütmenin başı olmak için seçime girecek..

Diyelim ki seçildi..

2024’e kadar ülkeyi tek başına yönetecek.. Devleti istediği gibi şekillendirecek.. HSYK üyelerini atayacak, Anayasa Mahkemesi üyelerini seçecek falan..

Geldik 2024’e.. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olma hakkı var..

Diyelim ki seçildi..

2029’a kadar ülkeyi yönetme ehliyetine kavuşacak.. Beş yıl daha..

2029’dan sonra bir daha aday olamıyor.. Anayasa iki dönem diyor.. Beşer yıldan 10 yıl..

***

Anayasa’nın 116. maddesine bir fıkra eklenerek bu engelin aşılması düşünülmüş..

O fıkra diyor ki..

‘Cumhur- başkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.’

***

Besbelli bu fıkra Erdoğan için yazılmış..

2028 yılında Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP seçim kararı alır.. Cumhurbaşkanına bir kez daha seçime girme hakkı doğar..

Diyelim ki seçildi..

2033’e kadar cumhurbaşkanı..

***

AKP bu maddeyi anayasaya Erdoğan’ın karşısına kimse çıkmaz, çıksa bile kimse yenemez.. Sandıktan hep Erdoğan çıkar öngörüsüyle koymuş...

Erdoğan’ın 2019’dan sonra 14 yıl cumhurbaşkanı olması üzerine kurgulamış..

Erdoğan’ın toplam 19 yıl cumhurbaşkanı kalması üzerine hesaplanmış..

Tutar mı?

Bilemem..

Seçmen bilir..

Plan tutarsa 2033’te ne olur?

AKP’li milletvekilleri doğal liderlerinin 2033 yılına kadar ülkeyi yönetmesi için anayasa değişikliğine oy veriyorlar..

Ülkeyi tek başına çok iyi yöneteceğine inanıyorlar..

Bu sebeple..

Başbakan, başbakanlık yapma yetkisinden vazgeçiyor..

Meclis’in denetim yetkisinden vazgeçmesini bunun için istiyorlar..

Cumhurbaşkanına yasa gücünde kararname çıkarma yetkisini bunun için veriyorlar..

Cumhurbaşkanının tek başına OHAL ilan etmesinde sakınca görmüyorlar..

Seçmen de onay verirse 2033’e kadar ülkeyi dilediği gibi yönetsin diyorlar..

***

Peki 2033’te ne olacak?

Bu kadar büyük yetkiler aradan sıyrılan çılgın bir adamın eline geçerse..

Irkçı biri seçimi kazanırsa..

Faşist biri o koltuğa oturursa..

***

Anayasaya evet diyenler bu soruya cevap veremiyor..

Ama vermek zorundalar!..

Sistem on, on beş yıl için değiştirilmez.. On beş yıl için kurgulanmaz..

En az 80 yıl, 100 yıl sonrası düşünülerek hazırlanır..

Galiba..

Anayasayı hazırlayanlar, altına imza atanlar ‘onu da 2030’larda düşünürüz’ dediler herhalde!.