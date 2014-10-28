T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Anayasa değişikliği sokakları karıştırdı

Burkina Faso’da 27 yıldır görevde olan devlet başkanı Compaore’nin tekrar aday olmasına imkan tanıyan anayasa tasarısı sokakları savaş alanına çevirdi.

28 Ekim 2014 22:38


Ülkeyi 27 yıldır yöneten Blaise Compaore'nin 2015 yılında tekrar aday olmasına imkan veren anayasa tasarısı on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Başkent Ouagodougou'da barışçıl başlayan gösteriler sokak çatışmalarına dönüştü. Polis parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestocuların başkentten ülkenin ikinci büyük kenti Bobo Dioulasso'ya giden yolu kapatmaya çalıştığı belirtiliyor.

Burkina Faso'da parlamento, perşembe günü hükümetin anayasa değişikliği paketini oylayacak. Değişiklik kabul edildiği takdirde Compaore 2015 yılında tekrar aday olabilecek. Değişiklikle birlikte adaylar bundan sonra iki yerine üç kere beş yıllığına görevde kalabilecek.

Anayasa değişikliğine karşı çıkanlar hafta başında bir hafta boyunca protesto gösterileri düzenleneceğini açıklamıştı. Pazartesi akşamı yüzlerce kadın bir yürüyüş yaptı. Ülkede okul ve üniversiteler beklenen gösteriler nedeniyle bir hafta boyunca tatil edildi.

Blaise Compaero 1987 yılında darbeyle iktidara gelmişti. 1991 yılında seçildikten sonra iki kez yedişer yıllığına iki kez de beşer yıllığına devlet başkanlığı görevine gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Burkina FasoCompaoreBlaise CompaoreOuagodougouBobo DioulassoFasoAnayasaCompaeroWelle Türkçe AFP Reuters EC/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24