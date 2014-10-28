Anayasa değişikliği sokakları karıştırdı



Ülkeyi 27 yıldır yöneten Blaise Compaore'nin 2015 yılında tekrar aday olmasına imkan veren anayasa tasarısı on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Başkent Ouagodougou'da barışçıl başlayan gösteriler sokak çatışmalarına dönüştü. Polis parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestocuların başkentten ülkenin ikinci büyük kenti Bobo Dioulasso'ya giden yolu kapatmaya çalıştığı belirtiliyor.

Burkina Faso'da parlamento, perşembe günü hükümetin anayasa değişikliği paketini oylayacak. Değişiklik kabul edildiği takdirde Compaore 2015 yılında tekrar aday olabilecek. Değişiklikle birlikte adaylar bundan sonra iki yerine üç kere beş yıllığına görevde kalabilecek.

Anayasa değişikliğine karşı çıkanlar hafta başında bir hafta boyunca protesto gösterileri düzenleneceğini açıklamıştı. Pazartesi akşamı yüzlerce kadın bir yürüyüş yaptı. Ülkede okul ve üniversiteler beklenen gösteriler nedeniyle bir hafta boyunca tatil edildi.

Blaise Compaero 1987 yılında darbeyle iktidara gelmişti. 1991 yılında seçildikten sonra iki kez yedişer yıllığına iki kez de beşer yıllığına devlet başkanlığı görevine gelmişti.