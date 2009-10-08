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Politika

Anayasa değişikliği için referandum sinyali

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Mutlaka bir anayasa değişikliği yapmamız gerektiğinde referandumu göze alabiliriz" dedi.

08 Ekim 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Mutlaka bir anayasa değişikliği yapmamız gerektiğinde referandumu göze alabiliriz" dedi. Arınç, pazartesiye kadar CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Başbakan'ın mektubunun ulaşacağını söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Bülent Arınç, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Arınç, "Mutlaka bir anayasa değişikliği yapmamız gerekirse, referandumu göze alabiliriz. Referandumda halk ne derse o olur" dedi.

Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Baykal'a göndereceği mektubun, pazartesiye kadar Baykal'a ulaşacağını belirtti.

CHP lideri Baykal dün, "Postacı bugün de kapımızı çalmadı" ifadesini kullanmıştı.

Arınç, açılım sürecine destek vermeyeceğini açıklayan muhalefet partilerini de eleştirdi ancak DTP'nin, süreçte en olumsuz tavrı sergileyen parti olduğunu öne sürdü.

Bülent Arınç, IMF karşıtı eylemler için de "Rezalet" tanımlaması yaptı.

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