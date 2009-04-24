Anayasa değişikliği için düğmeye basıldı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP'nin hukukçu kurmaylarından oluşan bir ekip, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in başkanlığında Anayasa değişikliğinin genel çerçevesini çizmek ve çalışma planını belirlemek üzere toplandı.



Meclis’te AKP Grup yönetiminde Çiçek, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, grup başkanvekilleri Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın katılımıyla oluşan ekip Anayasa değişikliği için ilk çalışmayı başlattılar.



Paket de çok, sıkıntı da



Edinilen bilgilere göre, AKP’li hukukçu kurmaylar ilk önce üzerinde muhalefetin de uzlaşabileceği kaç maddelik bir Anayasa değişikliği yapılacağını tartışacak. AKP’nin elinde tümü yeni “sivil anayasa” ile birlikte yaklaşık 7 ayrı paket var. AKP’li kurmaylar ilk önce ellerinde bulunan 7 ayrı anayasa değişikliği ile ilgili paketlerle, MHP’nin anayasa değişikliği konusunda yaptığı önerileri değerlendirecek.



AKP’li kurmaylar bugün ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 5 yıl mı, yoksa 7 yıl mı olacağı konusundaki tartışmaları da ele alacak. TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın ve muhalefet partilerinin, Gül'ün Çankaya Köşkü'nde 5 yıl kalabileceği yönündeki görüşlere karşın hükümet kanadı ve AKP’lilerin ise görev süresinin 7 olması gerektiğini savunan görüşleri de değerlendirilecek.



AKP’li hukukçu kurmaylar nisan sonuna kadar, anayasa değişikliği çalışmalarını tamamlayacak. Mayıs ayının başında ise muhalefet partilerinin görüşlerine sunacaklar.



Bu arada TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın da muhalefet parti grup başkanvekilleriyle önümüzdeki hafta anayasa değişikliği konusunda bir toplantı yapması bekleniyor.



