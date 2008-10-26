Anavatan'ın yeni genel başkanı Salih Uzun

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrenin 3. turunda 409 oy alan Salih Uzun genel başkan seçildi.



İlk iki turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine yapılan üçüncü turda 409 oy alan Salih Uzun Anavatan Partisi Genel Başkanı seçildi.



Uzun ile üçüncü tur oylamasına katılan Metin Karadayı'ya 2, ikinci tur oylamasının ardından çekildiğini açıklayan Murat Akdeniz e 121, birinci turdan sonra çekilen Ahmet Özal a ise 1 oy çıktı. Genel başkanlık seçiminden sonra kongre ilk gün çalışmalarını tamamladı.

Bugün devam eden çalışmalarda ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı.



'Özal'ın genç evlatları bayrağı daha ile taşıyacak'



Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, "Yeni ANAVATAN yönetimi, partimizin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve Özal'ın 'genç evlatları' bayrağı daha da ileri taşıyacaklardır" dedi.



Uzun, yaptığı açıklamada, kongrenin ilk gününün, partinin 25 yıllık onurlu geçmişine yakışan bir biçimde, kardeşçe, dostça, birlik ve beraberlik içinde geçtiğini ifade etti.



Anavatan Partisi teşkilatları ve delegelerinin "kongreyi çekişmenin ve ayrışmanın değil, aksine yeniden bütünleşmenin şenliğine dönüştürmeyi başardığını" belirten Uzun, "Bütün teşkilatlarıma ve delegelerime kongremiz boyunca gösterdikleri duyarlılık ve partimize olan tartışılmaz bağlılıklarından dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. Uzun, şunları kaydetti:



"Ayrıca, siyasi ahlak ve erdem dairesi içinde rekabet ettiğim bütün aday arkadaşlarıma da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Her bir aday arkadaşım, kongremiz boyunca partimize yakışan bir biçimde sadece ANAVATAN'ı daha da ileri götürebilmek adına onurlu bir şekilde rekabet etmişlerdir. Sonuçta kazanan ANAVATAN olmuştur.



Delegelerimizin ve teşkilatlarımızın tercihleri ve vicdani kanaatleri sonucu şekillenen yeni ANAVATAN yönetimi, partimizin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve Özal'ın 'genç evlatları' bayrağı daha da ileri taşıyacaklardır.



Başımız dik, alnımız açıktır. Güvenle, inançla, sadakatle, özveriyle ve milletimizin iradesine olan sonsuz bağlılığımızla geleceğe yürüyeceğiz. Değerlerimizden, şerefli mazimizden ve ideallerimizden aldığımız güç ve ilhamla asıl varlık nedenimiz olan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

