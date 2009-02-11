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Politika

Anavatan'ın adayı Ahmet Özal

Anavatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Özal'ı aday gösteriyor. Açıklama 14 Şubat'ta yapılacak.

11 Şubat 2009 02:00

Anavatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Özal'ı aday gösterecek.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partinin kurucu genel başkanı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu eski milletvekili Ahmet Özal aday olacak. Özal'ın adaylık için parti genel merkezine başvurusunu yaptığı bildirildi.

Anavatan Partisi'nce 14 Şubat cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek törende İstanbul Büyükşehir Belediyeyesi ve ilçe belediye başkan adayları açıklanacak.

Öte yandan, eski bakanlardan İlhan Aşkın'ın da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği öğrenildi.

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