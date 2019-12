ANAVATAN ve Demokrat Parti birleşti

'Olmaz diyorlardı işte oldu'

Demokrat Parti Meclis'te

Tüzük değişti

GİK üye sayısı 100'e çıktı

Kongreden notlar

Anavatan Partisi'nin manevi lideri Turgut Özal’ın, 20 yıl önce Cumhurbaşkanı seçildiği tarihe denk gelen, Atatürk Spor Salonu'ndaki ANAVATAN 10. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan gizli oylamada, partinin tüzel kişiliğinin feshedilerek DP çatısı altında birleşme kararı çıktı.Alınan bu karar, aynı salonda çalışmalarını sürdüren DP'nin 6. Olağanüstü Kongresi'nde delegelerin oyuna sunuldu.Yapılan işari oylamada, 20 Mayıs 1983 tarihinde kurulan ANAVATAN'ın, Demokrat Parti ile birleşmesi amacıyla tüzel kişiliğinin sona ermesine, bu birleşme nedeniyle ANAVATAN'ın Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince edindiği mal varlığını oluşturan taşınır-taşınmaz mallar, haklar, alacaklar ve borçlar ile kamu ve özel hukuk kişileri, gerçek kişiler ve mahkemeler nezdinde, üyelik formları ve bunlarla ilgili her tür evraktaki yetkiler ve yükümlülüklerin, bütün sonuçlarıyla birlikte Demokrat Parti ile "Demokrat Parti" adı altında birleşmesi kabul edildi.DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığı teşekkür konuşmasında, şimdi eskisinden de güçlü bir Demokrat Parti’nin var olduğunu söyleyerek, “Olmaz diyorladı işte oldu, seçenek yok diyorlardı işte seçenek” dedi.Eski Anavatan Genel Başkanı Salih Uzun ise, “Merkez sağın fetret devri bugün bu salonda sona erdi” diye konuştu. Cindoruk ve Uzun, konuşmalarının ardından büyük coşkunun yapıldığı salonda, el ele delegeleri selamladı.Mesut Yılmaz’ın DP’ye katılmasıyla Meclis’te temsil edilen parti sayısı 7’ye yükseldi.Bağımsız Rize Milletvekili Mesut Yılmaz’ın bugün birleşen DP’ye katılmasıyla DP de Meclis’te 1 sandalyeyle temsil edilmeye başladı. Böylece Meclis’te temsil edilen parti sayısı 7’ye yükselirken bağımsız milletvekillerinin sayısı 9’a düştü. Mesut Yılmaz’ın DP’ye katılmasının ardından TBMM’deki sandalye dağılımı şöyle:AKP: 338CHP: 97MHP: 69DTP: 21DSP: 8DP: 1Türkiye Partisi: 1DP tüzüğünde yapılan değişiklikte de, DP'nin Anavatan Partisi ile Doğruyol Partisi'nin bütünleşmek amacıyla birlikte oluşturdukları siyasi bir teşekkül halinde faaliyet gösterecekleri kaydedildi.Atatürk Spor Salonu'nda toplanan DP 6. Olağanüstü Kongresinde, parti tüzüğünün 1. maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili demokrasi yaşamına 1946 yılındaki kuruluşu ile öncülük ederek yüce değerler katan Demokrat Parti, bu defa günümüz Türk siyasi hayatının güzide iki partisi olan, 20 Mayıs 1983 tarihinde kurulmuş bulunan Anavatan Partisi'yle 23 Haziran 1983 tarihinde kurulan Doğru Yol Partisi'nin bütünleşmek amacıyla müştereken oluşturdukları milletimizin varlığını, birliğini, refah ve mutluluğunu sürekli olarak kılmayı amaç kılmayı amaç edinen siyasi bir teşekkül halinde evrensel demokratik değerlere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, siyasi partiler, seçim kanunları ve de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış siyasi partidir" diye değiştirildi.Parti tüzüğünün 32. Maddesinin (c) bendinin başına "Demokrat Parti'nin alt kademe teşkilatlarındaki görevlerle üst teşkilatlarındaki görevler aynı kişide birleşemez. Birleştiği takdirde tercih etmediği görevden derhal istifa etmek zorundadır. Tercihini üç gün içinde bildirmeyen üye alt kademe görevinden istifa etmiş sayılır" ibaresi eklendi.Tüzüğün, Büyük Kongrenin tabi üyelerine ilişkin maddesine "Demokrat Parti Kurucular Kurulu, Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'nin üyelikleri devam eden Kurucular Kurulu üyelerinin toplamından oluşur" ifadesi eklendi.Tüzükte, Büyük Kongrenin görev ve yetkilerine ilişkin maddenin "Ankara İl Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan taşınmazların satışı hususunda karar almak" bendi çıkartıldı.Tüzüğe eklenen Geçici 1. Madde ile Demokrat Parti ile Anavatan Partisi kongrelerinin yapıldığı bugünden sonra yapılacak ilk olağan kongreye kadar geçecek süre, iki partinin "birleşme ve bütünleşme süreci" olarak tanımlandı. Tüzüğün 50. maddesinde yapılan değişiklikle Genel Başkanvekiliği sistemi getirildi.Tüzüğün görev bölümüne ilişkin maddesinde "Genel Başkan, parti yönetimini yürütmek ve paylaşmak üzere genel idare kurulu üyeleri arasından bir Genel Başkanvekili seçer" ifadesine yer verildi.Ayrıca başkanlık divanı üye sayısı da 11'den 16'ya çıkarıldı. Maddenin görev ve yetkileri düzenleyen bendine, teşkilatlarla ilgili atamalar ve işten el çektirmelerin üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla karar verilebileceği ifadesi de eklendi.Yine aynı maddede yapılan bir düzenlemeyle partinin AR-GE yapısının ve işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesini sağlayacak, "Siyaset Planlama Kurulu" oluşturuldu.Tüzükteki Geçici 2. Maddeye göre DP'nin Genel İdare Kurulu (GİK) birleşme ve bütünleşme sürecinde geçerli olmak üzere geçici olarak 50'den 100 asıl üyeye, yedekler ise 25'den 50 üyeye çıkarıldı.Bu maddede şu ifadelere yer verildi: "Bu sayılardan asıl 100 üyeden 50 tanesi DP'nin daha önce seçilmiş mevcut 50 üyesinin üzerine Anavatan Partisi'nin belirleyeceği 50 yeni asıl üye belirlenerek tamamlanacaktır. 50 yedek üyenin seçimi ise DP'nin daha önce seçilmiş mevcut 25 yedek üyesinin üzerine Anavatan Partisi'nin belirleyeceği 25 yedek üye seçilerek tamamlanacaktır."21 asıl üyeden oluşan DP Yüksek Haysiyet Divanı geçici olarak 41 asıl üyeye çıkartıldı ve bu sayı DP'nin mevcut seçilmiş 21 asıl üyesine Anavatan Partisi'nin belirleyeceği 20 yeni asıl üye seçilerek tamamlanacak. Tüzüğe eklenen Geçici 3. Maddeye göre ise birleşme ve bütünleşme sürecinde teşkilat başkanlığı iki genel başkan yardımcısı tarafından yürütülecek.Tüzüğe eklenen Geçici 4. Madde ise şöyle: "Birleşme ve bütünleşme süreci içinde DP'nin belde, ilçe, il yönetim kurulları, disiplin kurulları ve yan kuruluşları ile o belde, ilçe ve ilde ya da yan kuruluşların bulunduğu yerde karşılık kademesi veya yan kuruluşu olmak kaydıyla Anavatan partisinin teşkilat kademeleri, DP'de birleştirilerek, görevlerine devam edecek. Her hangi birisinin o kademedeki teşkilat sayısının çokluğu ya da azlığı dikkate alınmaz."Tüzükteki geçici 5. maddede Anavatan Partisi'nin DP ile birleşme amacıyla hukuki varlığına son verdiği ve Anavatan Partisi'nin kayıtlı tüm üyeleri, üye kayıt formundaki hak ve yükümlülükleri ile büyük kongre kararıyla parti üyeliğine kabul edildiği anlatıldı.DP'nin bir ay içinde üye güncellemesi yaparak, yargıtay cumhuriyet başsavcılığına bildireceği ve bu üyeliği kabul etmeyenlerin bir ay içinde DP'ye başvurabilecekleri ifade edildi. Bu arada, toplanan program komisyonunun çalışmasının ardından DP programı da delegelerin oylarına sunuldu.Yeni program oy birliğiyle kabul edildi.DP ve Anavatan Partisi'nin bütünleşme kongresinin yapıldığı Atatürk Spor Salonu’na iki partinin delegeleri sabahın erken saatlerinden itibaren akın etti.ANAVATAN Genel Başkan Yardımcısı Cenk Tunçsiper, kongrede iki kardeş partinin birleşmesine şahit olunacağını ifade ederek, "Değerli emekçiler, sizin için bütünleşiyor, sizin için geliyoruz" dedi.Kongrede ilk olarak Demokrat Partinin Adnan Menderes ile başlayan ve bugüne kadar devam eden çalışmalarıyla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.Anavatan Partisi'nin, Demokrat Parti ile birleşme kararı alması beklenen ve "Türkiye Birleşiyor" sloganıyla yapılan kongre salonda, eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in yan yana fotoğraflarının bulunduğu dev poster asıldı.Konuşmaların yapılacağı platformun arkasında ise ANAVATAN Genel Başkanı Salih Uzun ile DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un fotoğrafları yer aldı.Salonda, sık sık "Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı" ile "Memleketim" adlı şarkı seslendirildi.Kongrede, partinin DP ile birleşmesi amacıyla tüzel kişiliğinin sona ermesi delegelerin oyuna sunulduANAVATAN 10. Olağan Kongresi'nin ardından toplanacak DP'nin 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde delegeler, iki partinin DP adı altında birleşmesi için oy kullandı.