-ANAVATAN TÜRKİYE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYECEK İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, sürdürülebilir bir bütçe yapısı için gerekli tedbirleri alıp özel sektörün önünü açacaklarını ve yatırımları teşvik edeceklerini belirterek, ''Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sıkıntılarımızı aşıp sağlıklı yola girene dek bize desteğini esirgemeyecek'' dedi. Küçük, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının Point Otel'de düzenlediği Akademik Konsey toplantısında, Kuzey Kıbrıs Tanıtım Günleri ve 2011 Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı konularında bilgi verdi. Siyasi tanınmamazlığın getirdiği bazı sıkıntılardan turizmin de etkilendiğini, ülkeye direkt uçuşların olmamasının da sorun oluşturduğunu bildiren Küçük, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyledi. KKTC Başbakanı Küçük, ''Ekonomik sorunlarımız var. Bunların bazıları bizim yapısal sıkıntılarımızdan, bazıları 2009 öncesinde iktidarda bulunan diğer partilerin oluşturduğu hükümetlerin ihmal ve hatalarından, bazıları ise bize uygulanmakta olan haksız ambargolardan kaynaklanmaktadır. Biz sürdürülebilir bir bütçe yapısı için gerekli tedbirleri alıp özel sektörün önünü açacak, yatırımları teşvik edeceğiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sıkıntılarımızı aşıp sağlıklı yola girene dek bize desteğini esirgemeyecek'' diye konuştu. Göreve geldikleri günden itibaren ülkeye gelen yolcu sayısını yüzde 13, konaklayan turist sayısını ise yüzde 9 artırdıklarını ifade eden Küçük, Türkiye ile en önemli işbirliğini turizmde gerçekleştirdiklerini vurguladı. KKTC Başbakanı Küçük, yapılan planlamalarda KKTC'de 5 yıl içerisinde 1 milyon 100 bin, 2023 yılında ise 2 milyon turist hedeflediklerini kaydetti. On milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının turizm amaçlı seyahatlerinin büyük bir kısmının KKTC'ye aktarılmasını sağlamak istediklerini belirten İrsen Küçük, uyguladıkları teşvik sistemi ve charter uçuşlara verdikleri önemle geceleme sayısını 3,5 geceden 4,1 geceye, doluluk oranını da 10 yıldan sonra ilk kez yüzde 37'lere taşıdıklarını söyledi. Akdeniz çanağında en eski tarihi mirasa, eşsiz doğal ve kültürel güzelliklere sahip KKTC'nin, gelen her turistin dikkatini çektiğini ifade eden Küçük, ''Bu eşsiz doğal zenginliğe sahip bölgemizin turizm açısından büyük bir değer olduğu düşüncesiyle bölgeye yatırımlar da teşvik edilmektedir. Yatırımlar sonuç verirse KKTC'nin ekonomik sorunları ortadan kalkar ve önümüzde yeni ufuklar açılır. O yüzden burada hepinize KKTC'ye yatırım için bize destek vermeniz çağrısında bulunuyorum'' dedi. Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Akademik Konsey Başkanı Prof. Dr. Tunç Erem ise AB'nin KKTC için verdiği tüm sözleri unuttuğunu bildirerek, ''Yavru Vatan'a herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu noktada 2011 Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı projesi kapsamında Türkiye her zaman KKTC'nin arkasında olacaktır'' diye konuştu. Toplantının ardından KKTC Başbakanı Küçük'e, vakıf üyeleri Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu ile Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ülkü Dicle, katılım plaketi ve çini vazo takdim etti.