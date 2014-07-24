Anavatan Partisi, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin destek vereceği adayı açıklamak için partisinin yöneticileriyle Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, cumhurbaşkanı adaylarını, adaylıklarını açıkladıkları ilk günden itibaren önyargısız ve kişisel tercihlerini ön plana çıkartmadan dikkatle takip ettiklerini belirten Çelebi, destek verecekleri aday konusunda parti içi ve dışında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları değerlendirmelerin ardından Selahattin Demirtaş'ın farklı söylemlerine rağmen ancak belirli bir kesimi temsil edebileceği ve tüm ülkeyi kucaklamayacağını düşündüklerini dile getiren Çelebi, diğer bir aday Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında ise "Öncelikle aday olduğu koşullar düşünüldüğünde samimiyetsiz veTürkiye 'nin gerçeklerinden uzak olduğu açıktır. Ne yazık ki bu adaylık kamuoyunda tartışılmadan ve kabul görmeden bir oldu bittiye getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İhsanoğlu'nun söylemlerinden Türkiye'nin iç ve dış meseleleriyle ilgili yeterli vizyona ve birikime sahip olmadığını anladıklarını savunan Çelebi, şöyle konuştu: "Mesela Gazze'de yaşananlar konusunda bu sorunun ancak uluslararası mahkemeler ve bu mahkemelerden çıkacağını sandığı kararlar doğrultusunda BM'nin Güvenlik Konseyinin yaptırımlarıyla barışı sağlayacağını hayal etmektedir. Ancak yakın tarih bize göstermiştir ki İsrail daha önce alınan Güvenlik Konseyi kararlarını tanımamış ve hiçe saymıştır. Henüz dün BM Genel Sekreteri İsrail'e başsağlığı dileyerek İhsanoğlu'nun çözüm, düşünce ve önerilerinin en hafif deyimiyle talihsizlik olduğunu göstermiştir. Tüm meselelere yaklaşımında statükoyu korumanın bariz örneklerini vermektedir. Türkiye değişmiştir anlaşılan o ki İhsanoğlu farkında değildir."

Cumhurbaşkanlığı tastik makamı değil

Çelebi, Anavatan Partisi'nin kurulduğundan bu yana yeni ve sürekli yenilenen Türkiye'yi inşa etme konusunda elini taşın altına sokmaktan kaçınmadığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın yorgunluk ve bıkkınlık duymadan yeni Türkiye hayalini sürdürmesinin takdire şayan olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini önemsediklerini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca bir tasdik makamı olmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye dinamikleri çok güçlü bir ülkedir. Her türlü tartışmanın cesurca yapılması gerektiğinde, tabuları yıkmaktan çekinilmemesi gerekmektedir. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortaya koyduğu vizyon ve söylemler, saydığımız hususları tümüyle kapsamaktadır. Bu nedenle Anavatan Partisi olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekliyor, tüm halkımızı sandığa giderek oyuna ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Çelebi, yeniliklere açık olunması ve başkanlık dahil her sistemin tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.