Anavatan ile DP birleşiyor

DP’nin A Takımı

'Engel çıkarmayacağıma söz veriyorum'

Uzun: Elimden geleni yapacağım

Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, DP Genel Başkanı Cindoruk'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Cindoruk, siyasette bugünden sonra 19 Mayıs günü başlayan yürüyüş gibi bir demokrasi yürüyüşü başlatma gereği duyduğunu söyledi.Anavatan ile DP'nin birleşmesinde geçmişte engeller çıktığını anımsatan Cindoruk, "Bu sefer engel tanımayacağız. Bu birleşmeyi, tarihi Demokrat Parti etrafında toplayacağız. Çünkü Anavatan Partisi, Demokrat Parti'dir. Bir darbe nedeniyle ayrı düşmüşlerdir. Şimdi hepimiz yenidenküllerimizden doğacağız, beraber olacağız. Mayıs, haziran ayları düğün ayıdır. Bir düğün yapacağımızı ümit ediyorum" dedi.Bir gazetecinin, "birleşme konusunda belirlenen bir takvim olup olmadığını" sorması üzerine Cindoruk, siyasi engellerden ziyade hukuki engeller olabileceğini, daha önce takıldıkları engellere bu kez takılmayacaklarını ifade etti.Siyasetçilerin engel çıkarmaması durumunda Türkiye'nin, partilerin çok iyi idare edileceğini dile getiren Cindoruk, "Ben de engel çıkarmayacağıma söz veriyorum" diye konuştu.Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun da şunları söyledi: "Merkez sağ siyaset alanının derlenip güçlenmesi, Türkiye'nin son derece hayrına olacaktır. Anavatan Partisi olarak elimizden gelen katkıyı vereceğimizi bir kez daha burada ifade ediyorum.Bundan önceki bir kaç defa denenen bu birleşme sürecinde yapılmış olan hataları yapmazsak, bu sefer başarıya ulaşabiliriz. Daha önceki tecrübelerden ders çıkarmak lazım, yapılan hataları tekrarlamamak lazım. Bütün o süreçte hiç bir şey öğrenmediysek şunu öğrendik, merkezin birleştirilmesi işi büyük bir projedir, bu büyük proje küçük hesaplara kurban edilmemelidir. Niyetimiz hayır, akıbette hayır olur inşallah."