Anavarza'da Hygieia ve Eros heykeli bulundu

ADANA, (DHA)- ADANA Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti\'nde sağlık tanrısı Asklepios\'un kızlarından Hygieia\'ya ait olduğu düşünülen ve yanında aşk tanrısı Eros\'un yer aldığı iki parça halinde baş kısmı bulunmayan heykel gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

M.S. 2\'nci Yüzyıl\'dan itibaren Anadolu\'nun en önemli metropollerinden biri olan Anavarza Antik Kenti\'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yapılan kazı çalışmasına devam ediliyor. Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, Anavarza\'da 2013 yılından bu yana yürütülen kazılarda 34 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunluğunda olan antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun açığa çıkarıldığını vurguladı. Dervişoğlu, restorasyonla yolun düzenleneceğini ve burada bulunan sütunların ayağa kaldırılacağını söyledi. Helenistik dönemden bu yana sürekli önemini koruyan Anavarza Antik Kenti\'nin çift şeritli yolu, kalesi, surları, üç kemerli giriş kapısıyla çok önemli bir yer olduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

BAŞ KISMI YOK

\"Anavarza\'da bu yıl kazılarda Hygieia ve Eros heykeli açığa çıkarıldı. Kireç taşından yapılmış, Hygieia ve Eros heykelinin M.S. 3 ya da 4. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. İki parça halinde bulduğumuz ve baş kısmı olmayan heykel toplam 1.68-1.75 santimetre civarında. Roma döneminde orduda görev yapan ve yaptığı ilaçlarla dikkat çeken dünyaca ünlü farmakolog Dioskurides de Anavarza\'da yaşamıştır. Onun burada yaşamış olması ve sağlık tanrısı Asklepios\'un 6 kızından biri olduğu tahmin edilen ve ilk tespitlere göre Hygieia\'ya ait olduğunu düşündüğümüz heykelin Anavarza\'da bulunması burayı daha önemli hale getiriyor. Bu anlamda, Anavarza\'ya tıbbın ve farmakolojinin geliştiği kent diyebiliriz.\"

Dervişoğlu, heykelin baş kısmını da bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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