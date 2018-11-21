Anatolian Pars Group konkordatoya başvurdu

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren merkezi Kocaeli'de bulunan Anatolian Pars Group, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordatoya başvurdu.

2003 yılında kurulan Arı Arıtma ile sektöre giren grup, 2008 yılında Türkiye'nin ilk Lisanslı Çamur Kurutma Tesisi Bumerang'ı faaliyete geçirmişti. 2014'te Türkiye'nin ilk Sıvı Atık Bertaraf Tesisi'ni kuran Anatolian Pars Grorup son günlerde girdiği maddi sıkıntıları aşmak için Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

3 ay mühlet verildi

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, başvuruyu inceleyen mahkeme, Anatolian Pars Group'a ait Umut Serdar Yalçın, Arı Arıtma İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Oğul Enerji Anonim Şirketi, RDF Kontamine Atık Bertaraf Ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, SRF Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi ve Zeus Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

3 aylık konkordato ilan eden grup şirketleri için nihai konkordato duruşması 15 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Anatolian Pars Group'un yönetim kurulu başkanı Umut Serdar Yalçın bir dönem Kocaelispor'da da yöneticilik yapmıştı.

Konkordato nedir?

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.

Eğer borçlu bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa, borçlunun elindeki mevcudu bütün borçlarını ödemeye yetmeyecektir. Konkodato iyi niyetli borçlunun alacaklılarıyla yaptığı, ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanan anlaşmadır. Konkordato elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen iyiniyetli borçlular için kabul edilmiş bir borç ödeme anlaşmasıdır. Bu yolla borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. Konkordato ile borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşma ile alacaklılar bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur.