Anastasiadis'ten Kıbrıs'ta "desentralize federasyon" önerisi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi için desantralize federasyon seçeneğini gündeme getirdi. Rum Başkanlık Sarayı'nda açıklama yapan Anastasiadis'in konuşması devlet televizyonundan canlı yayınlandı. Türk tarafı ile müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, yetkilerle donatılmış güçlü merkezi hükümetin çözüme yardımcı olmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ın kamu radyo-televizyon kurumu Bayrak'ın internet portalında yer alan haberine göre kendilerini işlevsel bir devlete götürmeyecek bir çözümü kabul etmeyeceklerini söyleyen Anastasiadis, gevşek federasyon fikrinin iki kurucu devlete daha fazla yetki verilmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ancak hayati çıkarlarını etkileyecek kararlarda oy kullanabileceklerini söyleyen Rum lider, Türklerin tüm organlarda oy kullanmasının devleti çalışamaz hale getireceğini belirterek "Yetkilerin desantralizasyonu başka, gevşek federasyon başka…Yetkilerin tümüyle merkezi hükümette toplanması, devletin işleyişini ve yaşayabilirliğini doğrudan tehlikeye sokar" diye konuştu.

Kıbrıslı Rum lider, söz konusu sistemde Türk tarafına geniş özerklik ve güvenlik açısından garantilerin verileceğini de belirtti. Gevşek federasyon çözümünün her iki tarafın da endişelerini giderecek bir çözüm şekli olduğunu söyleyen Anastasiadis, müzakerelerin başarısızlığa uğramasının nedeninin Türk tarafının uzlaşmaz tavrı olduğunu iddia etti. Anastasiadis yetkilerin federal hükümetten uzaklaştırılması önerisinin Kıbrıslı Türklerde güvenlik duygusu yarattığını,Türkiye’nin garanti ve müdahale haklarının korunması ile ilgili bahanelerini çürüttüğünü, aynı zamanda Kıbrıslı Rumların işlevsellik ve sürdürülebilirlik ile ilgili endişelerine de bir cevap oluşturduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in, 12 Kasım'da Ulusal Konsey’i bu konuda bilgilendirmesi bekleniyor.

dpa, AP / HT, BK

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