Anastasiadis: Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözümde ısrar ettikçe hiçbir anlaşma sağlanamaz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümde ısrar ettiği sürece bir anlaşmanın sağlanamayacağını söylerken, "Biz tam siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun çözümünü savunurken, onlar iki devletli bir çözümü gündeme getirdi. Fakat Türk tarafının bu yeni yaklaşımı, BM'nin tüm kararlarını ve uluslararası toplum ile Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumu ile tamamen çelişkili" dedi.

Haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde euronews'in Küresel Tartışmalar programında Kıbrıs meselesine dair açıklamalarda bulunan Anastasiadis, "Kıbrıslı Türklerin beklentilerini tatmin etmek için tavizler verdik. Peki bu fikir ayrılığı neden kaynaklanıyor? Biz, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı gibi tam siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun çözümünü savunurken, onlar iki devletli bir çözümü gündeme getirdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin aradığı, adanın kuzey kesiminin ilhakı ya da bir kukla devletin varlığı"

Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisine eleştirilerini sürdüren Anastasiadis, şunları söyledi:

"Aradıkları şey ya adanın kuzey kesiminin ilhakı ya da bir kukla devletin varlığı. Bu da bölgenin eninde sonunda Türkiye'nin bir ili olması anlamına gelecek."

Anastasiadis, İngiltere'nin iki devletli çözümü öneremeyeceğini ancak istediklerinin bu olduğunu söylerken, "İlk başta tamamen masum görünen fakat sonrasında egemenlik hakkı veya kendi kaderini tayin hakkına dönüşecek olan bir egemenlik hakkını savunuyorlar. Kıbrıs'ta rol oynamış ve oynamaya devam eden İngilizlerle ortak bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Fakat Türkiye tarafından öne sürülen kabul edilemez isteklere zemin sağlayan İngilizlerle bunun mümkün olmayacağının da altını çizmek istiyoruz" dedi.

Anastasiadis'in Euronews'teki açıklamalarının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.