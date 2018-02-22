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Deutsche Welle

Anastasiades'ten Türkiye'ye doğalgaz çağrısı

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades denizde doğalgaz arama haklarının ihlâl edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı.

22 Şubat 2018 13:43

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Türk hükümetine, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili anlaşmazlıktaki tutumunu değiştirmesi için çağrıda bulundu.

Anastasiades, Ankarave Kuzey Kıbrıs yönetiminin tutumunun Kıbrıs halkının çıkarlarına uygun düşmediğini söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Kıbrıs yeniden birleştiğinde doğalgaz aramalarının hem Türk, hem de Rum tarafının yararına olacağını belirtti.

Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs yönetimini yeniden görüşme masasına davet eden Anastasiades Rum kesiminin enerji ikmaliyle ilgili planlarını değişmeyeceğini ve egemenlik haklarının ihlaline son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs açıklarından doğalgaz çıkarımıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle İtalyan ENİ şirketinin arama gemisi Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuştu. İtalyan şirketi arama gemisinin Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinde yer alan sulara gitmekte olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası şirketleri Kıbrıs açıklarında doğalgaz çıkarma çalışmalarına katılmamaları hususunda uyardı. Kıbrıs Türklerinin lideri Mustafa Akıncı Rum tarafını doğalgaz rezervleri sadece kendilerine aitmiş gibi davranmakla suçladı.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkisch

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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