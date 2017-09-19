Anasınıfının kapatılmasını Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın köklü eğitim kurumlarından Ülkü İlkokulu\'nda okula uyum amacıyla 11 Eylül\'de ders başı yapan anasınıfı öğrencileri, anasınıfının kapatılma kararıyla başka okullara yönlendirildi. Veliler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şikayette bulundu.

Isparta\'da en köklü eğitim kurumlarından Ülkü İlkokulu\'nun 11 Eylül\'de ders başı yapan anasınıfı öğrencileri, yaklaşık 1 hafta sonra okul yönetiminin kararıyla ortada kaldı. Öğrenci velilerinden, anasınıfının kapatıldığı ve çocuklarını başka okullardaki anasınıflarına kayıt ettirmeleri istendi. Yaklaşık 55 anasınıfı öğrencisinin bulunduğu okulda karara tepki gösteren veliler, okul yönetiminden kapatılma kararının nedenini öğrenmeye çalıştı. Veliler okul yönetiminin kararına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi.

Bir öğrenci velisi CİMER\'e yaptığı şikayette, İstiklal Mahallesi\'nde ikamet ettiğini, adres kayıt sistemine göre oğlunun okul kaydının Ülkü İlkokulu\'na çıktığını, 2012 doğumlu oğlu için de sistemde anaokulunun mecburi gözüktüğünü bildirdi. Anaokuluna kayıt yaptırdığını ve uyum eğitimi kapsamında da 11 Eylül\'de derse başlandığını kaydeden öğrenci velisi, “Cuma günü Isparta\'daki idareci ve mülki amirler toplanarak, bizim okulla beraber 3 okulun anaokulunu kapatmaya karar vermiş. OHAL kapsamında olduğumuzdan kimse bize bilgi vermedi. Öğretmenimiz okulumuzun kapandığını, eşyalarımızı almamızı istedi. Bunu oğluma anlattığımda başka okula gitmeyeceğini, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi. Kendi kendine konuşmaya başladı. Hatta \'Recep Tayyip amcam burada olsaydı beni okuluma gönderirdi, arkadaşlarımdan ve öğretmenimden ayırmazdı\' dedi. Yardımlarınızı bekliyorum\" diyerek yardım istedi.

\"TRAFİK BÜYÜK PROBLEMDİ\"

Isparta Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Ülkü İlkokulu\'ndaki anasınıfının kapatılması olayına ilişkin şunları söyledi:

\"Orada Ülkü İlkokulu ile Ülkü Ortaokulu karşı karşıya. Aşırı, anormal bir trafik oluyor. Hem servis trafiği hem de veliler kendi çocuğunu getiriyor. Problemi çözmek için sayın valimiz \'Buradaki anasınıfını hemen bahçe duvarı bitişik olan yandaki okula taşıyın\' dedi. Yanında kız meslek lisesinin uygulama anaokulu var. Çocuk gelişimi bölümü var. Bu iki okulun arasında bitişik bir duvar var. Orada eğitime başladılar ve çocukların güvenliği için başka hiçbir şey yok.\"

Öğrenci velileri ise Kız Mesleki ve Teknik Lise içerisinde zaten bir anaokulu olduğunu, öğrencilerin bu okul ve bölgedeki İstiklal Anaokulu ve diğerlerine yönlendirildiğini ve kapatmanın gerekçesiz gerçekleştirildiğini kaydetti.

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