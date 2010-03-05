Anasınıfında aşk cinayeti

T24

Ayrılınca agresifleşti





Sınıfa daldı ve...

‘Boynundan salça aktı’

Ailesi sinir krizi geçirdi

‘Evlenecektik vazgeçti...’

Öğrencilere psikolojik destek

Bağcılar İstanbul Ticaret Odası (İTO) İlköğretim Okulu’nda dün korkunç bir cinayet yaşandı. Okulun müdür yardımcısı Ekrem Şavran (33), aşk yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı ana sınıfı öğretmeni Derya Çakır’ı (25), 6 yaş grubundaki 24 öğrencisinin gözü önünde öldürdü.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Şavran, tabancayla ateş ettiği Çakır’ın ölmediğini görünce bu kez genç kadını boynundan ve sırtından bıçakladı. Çakır hastane yolunda hayatını kaybederken, Şavran gözaltına alındı. Cinayete tanık olan küçük çocuklar ise “Kamera şakası yapıldı” denilerek diğer öğretmenler tarafından sınıftan çıkarıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya tanık olan her öğrenci için rehber öğretmen ve psikolog görevlendirdi.İddiaya göre cinayete giden süreç, bir yıl önce başladı. İTO İlköğretim Okulu’nda iki yıldır görev yapan ve son bir yıldır da müdür yardımcılığı görevinde bulunan Ekrem Şavran ile aynı okulda 3 yıldır sözleşmeli olarak ana okulu öğretmenliği yapan Derya Çakır arasında bir yıl önce bir ilişki başladı. Ancak 2 ay önce Çakır ilişkiye son verdi. Şavran, bu ayrılığın ardından agresifleşti. Okulun öğretmenlerinden alınan bilgiye göre, Şavran’ın dün yani cinayet günü suratı oldukça asıktı.Ayrılığın etkisi altında olduğu belirtilen Şavran, dün saat 14.30 sıralarında ana sınıfı öğretmeni Derya Çakır’ın 6 yaş grubundaki 24 öğrencisiyle ders yaptığı sınıfa daldı. Şavran ve Çakır tartışmaya başladı. Kavga gittikçe şiddetlendi. Şavran yanında getirdiği 9 mm el yapımı ruhsatsız tabancayla önce Çakır’a öğrencilerinin gözü önünde ateş etti. Sendeleyen Çakır’ın ölmediğini anlayan Şavran, bu kez yanındaki bıçakla önce Çakır’ın boynunu kesti daha sonra da bıçağı sırtına saplamaya başladı. Çakır, darbelerle yere yığıldı. Bu sırada iddiaya göre, Şavran da Çakır’ın yanına diz çökerek, ağlamaya ve “Derya ölme” diye bağırmaya başladı.Silah sesini duyan okul yönetimi okulun hemen arkasında olan Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ni aradı. Okula gelen polis, Şavran’ı gözaltına aldı. Bu sırada diğer öğretmenler dehşeti yaşayan öğrencileri, “Kamera şakası yapıldı” diyerek sınıftan çıkardı. Çakır ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Korkunç cinayete tanıklık eden minikler ise büyük şok yaşadı. Okul yönetimi, tanık öğrencileri hemen evlerine gönderdi. Ancak bazı öğrenciler, velileriyle bir süre okulun önünde bekledi. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan bir kız öğrenci, okul dışında sürekli ağlayarak annesine sarıldı. Öğrencilerden M.Ç.’nin babası Metin Ç., “Kızım eve gelince, ne olduğunu sordum. Bana olayı ‘Öğretmenler tartıştı. Öğretmenimin boynundan salça aktı’ diye anlattı” diye konuştu.Olaydan haberi olmayan Derya Çakır’ın annesi Aliye ve babası Hicabi Çakır ile diğer yakınları ise çağrıldıkları Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde cinayeti öğrendi. Sinir krizi geçiren aile üyeleri, ambulansla hastaneye götürüldü. Giresun Bulancaklı olan Derya Çakır, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuydu.Ekrem Şavran, emniyette verdiği ilk ifadede çok pişman olduğunu söyledi. Şavran, “Bir yıldır birlikteydik. Evlilik hazırlıkları yaptık. Ailelerimiz de tanıştı. Ancak, son iki aydır benimle evlenmeyeceğini ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Aramızda sert tartışmalar oldu. Telefonlarıma bakmadı. Görüşmeyi reddetti. Ailesinin de ilişkiyi istemediğini söyledi” dedi. Ekrem Şavran, olay gününü ise şöyle anlattı: “Tabanca ve silahla sınıfa girdim. Daha önce de sık geldiğim için çocuklar şüphelenmedi. Aramızdaki konuşma yine tartışmayla hararetlendi. Tabanca ile arkasından tek el ateş ettim. Ancak ölmediğini görünce bıçakla boğazını kestim” dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir grup yetkili, olayın hemen ardından okula gelerek bilgi aldı. Okul çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine bir yetkili, “Çocukları evlerine gönderdik, gerekenler yapılacak” dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ise, olayla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olaya tanıklık eden 24 öğrenci için süresiz izin verildiğini, öğrencilerin her gün bir rehberlik öğretmeni ve psikolog tarafından inceleneceğini, uzmanların psikolojik olarak hazır olduğuna karar verdiği öğrencilerin okula geri döneceğini bildirdi.