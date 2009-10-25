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Yaşam

'Anasına bak kızını al' sözü doğru çıktı

Annesi güzel olan kızların gelecekte kendilerinin de aynı şekilde güzel kalacağına dikkat çeken “Anasına bak kızını al” sözünü bilimsel olarak kanıtladı

25 Ekim 2009 03:00

Annesi güzel olan kızların gelecekte kendilerinin de aynı şekilde güzel kalacağına dikkat çeken “Anasına bak kızını al” sözünü bilimsel olarak kanıtladı.

Loma Linda Üniversitesi’nce yapılan araştırmaya göre kadınların yaşlanma biçimleri de genetik çıktı.

Yanikızlar tıpkı anneleri gibi bir yaşlanma sürecinden geçiyor. ABD’li bilim adamlarının araştırmasına göre, kadınların göz çevreleri, göz altı torbaları ve göz kapakları üç boyutlu bilgisayarlarla incelendi. Anne ve kızlarının aynı yaşlandığı belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre genç bir kadın 30’lu yaşlara geldiğinde tıpkı annesi gibi yüzünde kırışıklıklar göz kenarlarında sarkmalar baş gösterdiği belirlendi.

Dr. Matthew Camp, “Benzer genler yüzünden annendeki yaşlanma izleri aynı şekilde kızında da kendini tekrarlıyor” dedi.

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