ANAR Genel Müdürü Uslu: Haşim Kılıç yargılanmalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarından ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Anayasa Mahkemesinin Twitter kararı ile Anayasayı ihlal ettiğini öne süren Uslu şunları söyledi:

“Haşim Kılıç’ın yargılanması gerekir. İç hukuk yolları tüketilmeden Twitter kararı verildi. Bu kararın alınmasında Sayın Haşim Kılıç’ın özel çabaları çok etkili oldu. Ama Twitter ile ilgili müracaatın kabul edilmesi ve karara bağlanması, 12 Eylül referandumunda kabul edilen anayasal düzenlemenin açıkça ihlal edilmesi neticesinde mümkün olmuştur. Anayasa kuralının bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı ve bazı üyeleri tarafından ihlal edilmesinin bir suç teşkil edip etmediğinin dava konusu olması gerekir. Sayın Haşim Kılıç’ın Yüce Divan’da yargılanabilmesi için gerekli prosedürler işletilmeli”

'Evinde TV yok, CHP niye oy versin!!'

İbrahim Uslu, AKP ve Hükümet politikalarının belirlendiği “Strateji Ekibi”nde yer alan isimler arasında bulunuyor. Başbakan Erdoğan’ın aday olduğu takdirde ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini savunan Uslu, ismi Köşk için geçen Kılıç’a,” Cumhurbaşkanlığına niyetlenme” çağrısı yaptı. Kılıç’ın Köşk motivasyonuyla böyle davranışlar sergilemiş olabileceğini ancak seçimde hiçbir şansı olamayacağını öne süren Uslu, “tüm bu yaşananlardan sonra Sn. Kılıç ancak Gülen Hareketi-CHP ittifakının adayı olabilir. Ama ben CHP seçmeninin de bundan çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Hangi CHP’li daha Anayasa Mahkemesi üyesi seçildiği aşamada evinde televizyon olup olmadığı tartışılmış ve bazı rivayetlere göre bir gece yarısı çatısına anten takılıp evine televizyon alındığı iddia edilen birisine oy vermeye gönüllü olabilir ki? Haşim Kılıç’ın CHP’de hiçbir karşılığı olamaz” diye konuştu.