ANAR Genel Müdürü Uslu: CHP'yi kriz bekliyor!

T24 - '12 Haziran seçimleri 2007'nin fotokopisi gibi olacak' diyen ANAR Genel Müdürü Uslu'ya göre, CHP'yi yeni bir kriz bekliyor. MHP'nin baraj altında kalması ise zor. Çünkü tabanı başka bir parti 'milliyetçi aday' gösterdi diye kolay kolay yer değiştirmez.



Türkiye 12 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yeni anayasadan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve başkanlık sistemine kadar pek çok tartışmayı etkilemesi beklenen seçimde AK Parti yine tek başına iktidarı hedefliyor. Muhalefetin hesabı ise 8.5 yıl sonra iktidar aritmetiğini değiştirme üzerine kurulu. Peki son durum ne? ANAR Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu'ya göre, 12 Haziran'dan, 22 Temmuz 2007'deki seçim sonuçlarının kopyası çıkacak. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





2007'NİN FOTOKOPİSİ



- 2007 seçimlerinde oluşan dengeler, bugün de üç aşağı beş yukarı devam ediyor. AK Parti yüzde 47 oy almıştı, bizim ölçümlerimizde 48-50 bandında görünüyor. CHP yüzde 21 almıştı, bugün 23-24 oranında görünüyor. MHP yüzde 14.5 almıştı, bugün 12-13 civarında çıkıyor. Yani bugünden 13 Haziran sabahına bakınca, Türkiye'de sürpriz görülmüyor. Bu seçim 2007'deki tablonun fotokopisi gibi olacak.



- Araştırma sonuçlarına göre MHP, Osmaniye dışında hiçbir ilde birinci görünmüyor. Hatta illerin çoğunda ikinci de değil şu an. Yıllardır süren bir hareket ama oyları artmıyor. Hatta 2007 seçimlerine göre 2 puan düşüş görünüyor. Referandumdan bu yana yaptığımız bütün çalışmalarda MHP'yi yüzde 12-13 bandında gördük. Yani borsacıların tabiriyle orada tutunuyor. Yüzde 12'nin altına hiç düşmedi. Bundan sonra büyük siyasi hata yapmazlarsa düşmez.



- Referandum öncesi çalışmalarımızda oran yüzde 15-16'larda görünüyordu. Referandum süreci olumsuz yansıdı. Yüzde 15-16'lardan yüzde 12-13'lere düşmek, seçmeninin yüzde 20'sini kaybetmekle eşdeğer. Dolayısıyla MHP'de de bir sıkıntı yaşanabilir. MHP tabanı, partiyle güçlü bağları olan seçmen kitlesi. Başka parti 'milliyetçi aday' gösterdi diye kolay kolay yerini değiştirmez.





CHP'de kriz bekliyorum



- CHP'DE Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle büyük bir dalga yaratıldı. Bizim anketlerimizde de o dönem oy oranları yüzde 30'ları görmüştü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yüzde 40'lardan bahsetmesi de beklentiyi büyüttü. O söylem, şu an Sayın Kılıçdaroğlu açısından risk faktörüne dönüştü. CHP, 2009'daki yerel seçimlerde yüzde 23.5 oy almıştı. Son anketlerde de oy oranı o noktalara indi. Önümüzdeki süreçte iyi performans sergilerlerse yüzde 25-26'lara çıkabilirler. Ama bu, Sayın Kılıçdaroğlu için büyük bir başarı olarak mı kabul edilecek. Ana muhalefette kriz bekliyorum.





Parti sadakati yükseldi



- Önceki seçimlerde kararsız seçmen oranı yüksekti. Şu an yüzde 15 seviyelerinde çıkıyor. Oylar dağıtılınca, onlar da büyük oranda değiştirmiyor tabloyu.



- Son dönemde yaşanan kutuplaşmadan dolayı tabanın partisine sadakati yükseldi. Düşünün, aradan dört yıl geçmiş, ama partiler büyük orranda pozisyonlarını koruyor. Tartışmalara rağmen seçmen davranışı değişmedi. Seçime kadar kalan üç ayda bunu değiştirmek çok zor.